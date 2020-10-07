1.19集會｜涉高叫「要將香港警察全部殺曬」　退休漢否認控罪受審

有網民於本年1月19日發起「天下制裁」大集會，一名63歲退休漢在金鐘港鐵站外涉高叫「警察無一個係無辜嘅」、「要將香港警察全部殺曬」等，被控一項擾亂秩序罪。他否認控罪，案件今（7日）在東區法院開審。控方傳召當日在場的防暴警署警長出庭作供，指當日被告等一行十多人不理警方警告在現場聚集，期間被告多次以大聲公高聲叫喊，引起在旁人士拍掌歡呼和應。惟李亦承認除此之外案發時沒有任何堵路或暴力事件發生，警方亦未有使用催淚煙等驅趕現場人士。

被告何兆麟，63歲，報稱退休人士，被控一項公眾地方作出擾亂秩序罪，指他於本年1月19日在港鐵金鐘站B出口外擾亂公眾秩序。

被告何兆麟庭外高叫「我地不退縮架」。(呂樂謙攝)

片段顯示 被告持大聲公叫口號「警察助紂為虐」等

控方首先傳召當日在現場執勤的警署警長李泰萊上庭作供。李供稱案發當日他在港島區執勤處理示威活動，大約在下午4時35分接報並趕往金鐘站B出口附近支援其他隊員。李稱，到場後發現現場有數百名示威者聚集，部分人情緒激動，不斷以粗口辱罵警員和叫囂。李與隊員隨即拉起防線作戒備。

其後，警方舉起藍色警告旗並要求人群散去，大部分示威者隨即按警方命令退走，唯有十數人依然留在B出口附近叫囂。其中頭戴杏色帽、穿黑色衣裝的被告手持大聲公繼續不斷以粗言穢語向警方防線叫囂。從控方呈堂的片段顯示，手持大聲公的被告在現場不斷高叫口號：「將香港警察全部殺曬，好無」、「無一個係無辜嘅」、「警察助紂為虐，用武力鎮壓，所以我地堵路，打中國銀行係有根有據嘅」、「呢個局面係政府造成嘅，冤有頭債有主」等；被告身旁所聚集的人士則間中有零星回應和拍掌歡呼。

警署警長李泰萊(圖右)供稱，案發時被告手持大聲公，不斷以粗言穢語向警員叫囂。(呂樂謙攝)

警署警長承認案發時沒有堵路和衝擊

被辯方盤問時，李堅稱當日情況不是太嘈吵，他們亦清楚地看見被告一行人，唯李亦承認自己沒有聽清被告等人每一句說話；李亦同意辯方的說法，指當日現場沒有任何堵路、衝擊、刑事毁壞或者傷人的情況，並同意現場警員並沒有使用手上的催淚煙、胡椒球槍、雷明登槍等驅散現場人士。

案件下午續審。

案件編號：ESCC 211/2020