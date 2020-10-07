不滿被罵又老又無用　退休漢向前妻臉淋通渠水　認罪候判

七旬退休漢聲稱不滿被前妻罵又老又無用，於是到前妻工作的髮型屋，向她淋通渠水。女事主跑到另一髮型屋清洗腐液，但退休漢窮追不捨，尾隨再淋向她的頭部、臉部及全身，期間一名男途人更受到波及，女事主全身28%遭受化學灼傷，當中包括臉部及雙眼，一度被送往深切治療部治理，事後她要多次進行植皮。退休漢今（7日）在高等法院承認意圖造成嚴重身體傷害而淋潑腐蝕性液體等3罪，法官先為他索取背景報告，押後至10月22日判刑。

被告鄒景文（71歲），退休人士。他今承認1項意圖造成嚴重身體傷害而淋潑腐蝕性液體，以及2項襲擊致造成身體傷害罪，控罪指他於2019年5月17日在坑尾村輕鐵站襲擊女事主張盛花（音譯）及在同年6月13日向她淋硫酸，又在當日襲擊曾曉軒（音譯）。

指前妻「唔識教女」 用手打頭

案情指，50歲女事主與被告於2009前離婚，二人一直同住直至女事主與新男友同居。2019年5月17日，女事主在坑尾村輕鐵站等車上班時，被告突然出現，並用手毆打她的頭，令她左臉出現擦傷。被告當時稱二人的女兒前一晚罵他，指女事主「唔識教女」，不應結識新男友，女事主最終報警。被告在警誡下稱，他懷疑女事主教女兒罵他，所以襲擊女事主。

在去年6月13日，被告手持藍色膠樽到女事主工作的髮型屋，並將內裡的液體淋到她的臉上及身體，女事主即感到被灼燒，而沾到液體的衣服也冒煙，她認為液體屬腐蝕性，於是立即跑到對面店鋪清洗液體。

被告今鄒景文承認意圖造成嚴重身體傷害而淋潑腐蝕性液體等3罪， (資料圖片)

前妻全身28%化學灼傷 5度進行植皮

不過，被告一直追著女事主，繼續向她撥液體，期間一名53歲男途人受到波及，左手肘及左腳腐被液灼傷。女事主後來跑入對面的髮型屋求助，一輪追逐後，女事主在髮型屋內洗去身上腐液，並脫去上衣，但被告從側門進入髮型屋，被告再將腐液淋到她的頭部、臉部及全身，被告後來停手及坐在髮型屋外。

被告承認，他因為女事主多次罵他無用及老，所以用通渠水淋她。

女事主後來被送院治理，她全身達28%受到化學灼傷，包括臉面、雙眼、雙手，更一度被送往深切治療部，也要進行清創手術，更要5度進行植皮；男途人的左手肘及左腳則起水泡，當日已可出院。

案件編號：DCCC182/2020