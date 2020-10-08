新冠肺炎．最新｜三群組6人感染源頭不明　政府研收緊防疫措施

新冠肺炎疫情反彈，衞生署周三（7日）公布新增11宗新冠肺炎確診個案，累計增至5,144宗；除了2宗為輸入個案，其他9宗為本地個案，當中6宗涉及三個源頭感染未明群組，包括旺角三間藥房三名相熟的店員，屬於一個群組；一對就讀於浸會大學及將軍澳英中迦密主恩中學的兄弟確診，為復課後首有已回校學生染疫；葵涌石蔭路的殘疾人士院舍國寶之家有1人確診，另有2宗初步確診。

China Secret酒吧群計有9人染疫，據悉，政府有見可能再有酒吧爆疫，緊急研究再度勒令酒吧停業。

昨日半日有約10宗初步確診。