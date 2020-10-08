新冠肺炎．最新｜政府研收緊防疫措施　消息：今日增大概17宗確診

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新冠肺炎疫情反彈，衞生署周三（7日）公布新增11宗新冠肺炎確診個案，累計增至5,144宗；除了2宗為輸入個案，其他9宗為本地個案，當中6宗涉及三個源頭感染未明群組，包括旺角三間藥房三名相熟的店員，屬於一個群組；一對就讀於浸會大學及將軍澳英中迦密主恩中學的兄弟確診，為復課後首有已回校學生染疫；葵涌石蔭路的殘疾人士院舍國寶之家有1人確診，另有2宗初步確診。
China Secret酒吧群計有9人染疫，據悉，政府有見可能再有酒吧爆疫，緊急研究再度勒令酒吧停業。
昨日半日有約10宗初步確診。
【10:33】消息指，本港今日增大概17宗確診
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【07:00】受新冠肺炎疫苗打擊下，百業蕭條影響不少基層的生計。「婦女展才」計劃推出的「可重用口罩＋口罩套」不單作慈善義賣，以及送贈有需要人士，更協助婦女就業，渡過疫情難關。有參加計劃的機構表示，疫情下大批婦女失業，生活頓時陷入困境，但在計劃下婦女每完成一個口罩便可以有25元，「幫補到生計之餘，佢哋仲結識到志同道合嘅朋友」，由抑鬱、擔憂變得開朗起來。
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【00:00】衞生署今日公布新增11宗新冠肺炎確診個案，包括9宗為本地個案，3宗未明源頭的本地個案分別來自藥房群組、學生群組、國寶之家院舍群組。根據衞生防護中心資料，新確診的43歲男藥房售貨員（編號5135）於病發前的兩日內，先後光顧觀塘APM「茶木 · 台式休閒餐廳」、瑞和街市政大廈及鯉魚門市政大廈；屬於不明感染源頭個案的38歲男藥房售貨員（編號5136），曾於發病當日到訪佐敦永安九龍中心聯邦金閣酒家。
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▼10月2日起重開處所及放寬措施▼
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