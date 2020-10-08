新冠肺炎．直播｜今增18宗確診1宗無源頭　國寶之家爆疫增11確診

新冠肺炎疫情反彈，衞生署宣布今日(8日)新增18宗確診，累計增至5,162宗；除了4宗為輸入個案，其他14宗為本地個案，葵涌國寶之家出現院舍爆發，新增11宗確診，累計12人染疫；酒吧China Secret亦增1宗確診，累計10人中招。至於無源頭本地感染個案則有1宗。 據悉，政府有見可能再有酒吧爆疫，緊急研究再度勒令酒吧停業。面對疫情狀況食物及衞生局局長陳肇始亦表示，近日本地個案有上升，源頭不明個案有上升趨勢，政府嚴陣以待。

【16:53】醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示︰

截至今早9時，在過去24小時醫管局系統呈報28宗個案，無病人離世。有5名病人康復出院。目前尚有121名確診病人，分別在醫管局17間醫院及亞博社區治療設施留醫，當中有10人情況危殆，8人情況嚴重，103人情況穩定。負壓病床數目是1,119張，使用58%；負壓病房數目是627間，使用率67%。

【16:48】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示︰

截至今日凌晨零時，過去24小時新增18宗確診，至今累計病例5162宗，當中4宗屬輸入個案，2人由印度來港，其餘2人分別從俄羅斯及突尼斯到港。至於本地感染個案則有14宗，其中13宗與早前個案有關連，包括葵涌「國寶之家」出現院舍爆發，新增11人確診，全部為院友，累計有12名院友染疫；至於酒吧China Secret群組增1人(#5148)確診，累計10人中招，患者9月30日曾到金馬倫道中心3樓另一酒吧，有朋友初步確診。至於患者#5150為早前確診者家人。

1宗無源頭個案資料︰

病人編號#5161，65歲男性退休人士，於北角賽西湖大廈6座居住，每日會去健身中心參加訓練班及健身，主要去銅鑼灣及合和中心fitness first分店，有時會與太太同行。潛伏期亦去過餐廳用膳。

【16:38】衞生署署長陳漢儀表示︰

今日(8日)新增18宗確診，累計增至5,162宗；除了4宗為輸入個案，其他14宗為本地個案，葵涌國寶之家出現院舍爆發，新增11宗確診，累計12人染疫；酒吧China Secret亦增1宗確診，累計10人中招。至於無源頭本地感染個案則有1宗。

陳漢儀指，本地疫情惡化，社區不少本地個案，過往兩星期，即10月2日至8日增加至35宗個案，源頭不明個案亦有增加，疫情出現反彈警號。根據港大推算，繁殖率升至1以上，部分患者病毒值低(即病毒量高)，顯示病毒在社區蔓延，情況令人憂慮。

陳續指，醫管局及衞生署會加強檢測，為方便市民接受病毒檢測，醫管局9月28日起，將派發樣本包的普通科門診增至46間。由明日起，將延長派發樣本包時間。當局會研究在個案群組較多地區，設置臨時檢測中心，方便市民，如葵涌、九龍城、灣仔及尖沙咀等，詳情稍後公布。因近日疫情，有泰裔人士確診，當局已聯絡泰國領事館協助，九龍城民政署已聯絡非政府組織協助派發樣本瓶。

她又指，當局留意到多市民到酒店「宅度假(Staycation)」，亦有報道指有多人於酒店房間內舉行派對。當局認為防疫措施未必足夠，將聯同旅遊事務署約見酒店業界，要求加強防疫措引，如加強社交距離措施，不建議不同家庭人士同住房間，如開派對等，以免增加風險。

【16:04】Fitness First Hong Kong表示，今日（8日）收到衞生防護中心通知，一名曾於10月3及4日，分別到訪銅鑼灣TOWER 535及灣仔合和中心分店的持卡人確診，上述分店即日起暫停營業5天，暫定10月13日重開。

該公司強調，已安排涉事分店全面清潔和消毒，並讓員工接受病毒測試。中心將繼續為所有訪客量度體溫，訪客到訪分店前，亦須填寫電子健康申報表。

【13:00】食物及衞生局局長陳肇始表示，近日本地個案有上升，源頭不明個案有上升趨勢，政府嚴陣以待；對於近日有酒吧及安老院舍小型群組爆發，她指強制關閉處所是終極的手段，業界可以先採取更嚴謹的防疫措施。

【12:44】香港大學公共衞生學院今天（8日）的數據顯示，病毒最新即時繁殖率為1.0352，已超越1的警戒線水平，代表每1名患者平均可傳染予另1人。港大公共衞生學院流行病學和生物統計學分部主任高本恩表示，當即時繁殖率高於1時，代表每天確診數字會逐步上升，持續時間可能以周計。港大醫學院院長梁卓偉昨日稱，社區有愈來愈多不明源頭個案，擔憂疫情會擴大，甚至有幾何級數的上升趨勢。

+ 5 + 5 + 5

【10:33】消息指，本港今日增大概17宗確診。

【09:45】殘疾院舍出現新冠肺炎確診個案，社會福利界立法會議員邵家臻在商台一個電台節目上指，院舍員工未有配戴合適的防護裝備，是低級錯誤；建議政府強制要求院舍員工定期檢測，院內通風系統和床位距離亦需改善。

【09:00】有報道指，衞生署正研究修例實行強制檢測，將授權某一官員在特定情況下對高危群組人士進行強制檢測，若某座大廈出現個案，會要求大廈的所有居民強制檢測，港大微生物學系講座教授袁國勇在節目上被問及相關情況是否可行時，他表示政府當局正在討論。

【08:30】呼吸系統專科醫生梁子超於電台節目表示，政府現時應考慮針對個別有爆發的場所、組群推出調整措施，及時介入，例如研究某些行業是否有害群之馬的問題，也需先預先準備停課的方案；他指，疫情難免會滲透到學校、院舍，現時應嚴格控制學生在課堂以外的活動及接觸，減低傳播風險，又參考歐美情況指，學校爆發規模可以十分迅速，「如果有傳播，就係跨家庭網絡」；針對特定高危群組，梁子超指如與確診者居同一座大廈的人士，政府可以利用現行法例強制要求居民檢測。

+ 3 + 3 + 3

【07:00】受新冠肺炎打擊下，百業蕭條影響不少基層的生計。「婦女展才」計劃推出的「可重用口罩＋口罩套」不單作慈善義賣，以及送贈有需要人士，更協助婦女就業，渡過疫情難關。有參加計劃的機構表示，疫情下大批婦女失業，生活頓時陷入困境，但在計劃下婦女每完成一個口罩便可以有25元，「幫補到生計之餘，佢哋仲結識到志同道合嘅朋友」，由抑鬱、擔憂變得開朗起來。

+ 14 + 14 + 14

【00:00】衞生署今日公布新增11宗新冠肺炎確診個案，包括9宗為本地個案，3宗未明源頭的本地個案分別來自藥房群組、學生群組、國寶之家院舍群組。根據衞生防護中心資料，新確診的43歲男藥房售貨員（編號5135）於病發前的兩日內，先後光顧觀塘APM「茶木 · 台式休閒餐廳」、瑞和街市政大廈及鯉魚門市政大廈；屬於不明感染源頭個案的38歲男藥房售貨員（編號5136），曾於發病當日到訪佐敦永安九龍中心聯邦金閣酒家。

▼10月2日起重開處所及放寬措施▼