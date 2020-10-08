新冠肺炎｜梁子超：疫情反彈正加速上升　應嚴格控制課堂以外活動

本港新冠肺炎疫情近日呈現反彈之勢，呼吸系統專科醫生梁子超今天（8日）在電台節目表示，近日本地個案確診數字增多，反映第三波的疫情的反彈正加速上升。被問到反彈是否源於政府過早放寬防疫措施？他直言政府放寬高危場所的限制時相當急，加上有長假期，出現反彈屬意料之內。 他認為，政府現時應考慮針對個別有爆發的場所、組群推出調整措施，及時介入，例如研究某些行業是否有害群之馬的問題，也需先預先準備停課的方案；他指，疫情難免會滲透到學校、院舍，現時應嚴格控制學生在課堂以外的活動及接觸，減低傳播風險，又參考歐美情況指，學校爆發規模可以十分迅速，「如果有傳播，就係跨家庭網絡」。

▼10月2日起重開處所及放寬措施▼

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梁子超在港台節目《千禧年代》表示，近7天有12宗不明源頭的本地個案，比起前7天只有2宗，數字是6倍；雖然有源頭的本地個案僅由10宗增至25宗，但必定先有不明源頭個案，再陸續出現有關連的個案，第三波的疫情的反彈正加速上升。

滯留人士屬「公共衛生雷達以外」 政府應加強規管

他指出，本港無監管外籍滯留人士在港情況，形容這群人「在公共衛生雷達以外」，認為政府需要加強規管，以免繼續有人長時間滯留在港。至於有學校及院舍再出現確診者，他認為當社區有傳播時，難免會滲透到學校、院舍，現時應嚴格控制學生在課堂以外的活動及接觸，減低傳播風險。他以歐美疫情反彈與復課有關為例，指出學校的爆發規模可以十分迅速，「如果有傳播，就係跨家庭網絡」。

梁子超直言政府放寬高危場所的限制時相當急，加上有長假期，出現反彈屬意料之內。 (資料圖片／林若勤攝)

市民有抗疫疲勞 疫情反彈屬意料之內

被問到反彈是否源於政府過早放寬防疫措施？梁子超直言，因第三波疫情拖延了一段時間，市民有抗疫疲勞，不少行業叫苦連天，政府放寬高危場所的限制時相當急，加上有長假期，出現反彈屬意料之內。他認為，政府現時應考慮針對個別有爆發的場所、組群推出調整措施，及時介入，例如研究某些行業是否有害群之馬的問題，也需先預先準備停課的方案。他亦呼籲市民收拾假日心情，未來盡量留在家中，因政府措施來得慢，而且成效有限，加上疫情有滯後，若等待政府推出措施，確診數字或已「翻好多翻」。

《星島日報》報道，衞生署正在研究修例，引入「強制檢測」安排，授權某一官員，在特定情況下對某一高危群組的人士進行強制檢測。梁子超認為，現行法例實際上也容許當局有這種權力，例如與確診者居同一座大廈的人士，政府可以利用現行法例強制要求居民檢測，惟他指出，若社區廣泛存在患者，未能確定同一大廈內是否真的有確診者，強制檢測是把有限資源用在未必有效的地方，若無明顯風險、曝露史，強制檢測的做法值得商榷。

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另外，昨天有3名藥房職員確診，港九藥房總商會副理事長張德榮稱，藥房職員接觸客人較多，「客人通常少少唔舒服先嚟搵我哋」，因此行內防疫意識不低，每天有兩、三個時段消毒，惟或因近月疫情有放所放緩，「有少少鬆懈」，或有人觸摸了物品後「捽眼」。他續指，行內偶有借貨情況，若有藥房欠缺某款冷門藥物，或會與友好藥房借貨，因此不同藥房的職員會有接觸，但他強調這類情況不常見，因藥房間亦屬競爭對手。而不同藥房的職員本身亦或屬朋友，下班後會聚會，互相交換消息。