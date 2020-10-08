新冠肺炎｜內地廠房工作親友　來港慶中秋免檢疫　港人：漏洞好大

本港新冠肺炎疫情反彈，有港人今早致電電台節目，指他們的親友在內地工作，在國慶及中秋假期期間，獲公司批准，使用公司兩個豁免檢疫的名額來港渡假，因此來港毋須檢疫14天，也不需戴上電子手環，直斥「漏洞好大！」

現時內地與香港的陸路口岸，只有深圳灣及港珠澳大橋兩個口岸開放。 （資料圖片／梁鵬威攝）

聽眾張先生致電港台電目《千禧年代》，他指自己一名朋友在東莞廠房工作，7個月來都沒有放假，至國慶假期時才獲准放假，並來港度假。張先生稱，他的朋友抵港後可豁免檢疫14天，不需做病毒檢測，亦不需戴電子手環，「隨街走」，他批評「漏洞好大！」

另一名聽眾何太就指，她丈夫在國內工作了3個半月，獲准放假慶中秋，每公司有兩個名額，讓員工來港時豁免檢疫，她丈夫獲分配名額，來港時出示證明信件就可豁免檢疫，雖然當局有派發樣本瓶作檢測，但屬自願性質，「無手帶，可以周圍走。」她續指，丈夫欲到香港醫院覆診及抽血，獲告知必須在港14天後才可抽血，「保護醫院員工，係啱㗎。」

現時內地與香港的陸路口岸，只有深圳灣及港珠澳大橋兩個口岸開放。 （資料圖片／梁鵬威攝）

政府在今年5月公布，豁免在內地從事生產作業的香港企業接受強制檢疫，持有《商業登記條例》（第310章）下發出的有效商業登記證並在內地從事生產作業的香港企業，其所僱用和授權的最多兩名人員可獲得豁免。這些人回港後僅須接受由衞生署安排的醫學監測，即配戴口罩和每天量度體溫，並向衞生署呈報任何不適。

而聽眾鄭先生就稱，現時不少學生集中於中午12時左右放學，而港鐵班次在中午時段不頻繁，約4至5分鐘一班，未能疏導到學生，「好多學生等車，有時一班車坐唔晒啲人，有群聚危機，擔心有傳播。」他建議同區的學校可以協調放學時間，或港鐵應加密班次。

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