港府將每年投逾億購藥　為嬰兒做血清抗體測試冀消除乙、丙型肝炎

港府訂立「2020-2024年香港病毒性肝炎行動計劃」，望透過提升公眾認知、加強監測，以及增加應用於肝炎的抗病毒藥物，目標在2030年前可達致世衛訂立的目標，提升肝炎的診斷及治療覆蓋率。 當中的重點項目包括，將為原本染有乙肝的孕婦所產的嬰兒，在接種乙肝疫苗後再做血清測試，以找出未產生免疫反應的嬰兒再補打針，而當局亦會每年投放約1億2千萬元購買直接抗病毒藥物，以治療丙型肝炎病人。

預防及控制病毒性肝炎督導委員會訂立「2020-2024年香港病毒性肝炎行動計劃」，目標在2030年前可達致世衛訂立的目標，減少90%乙型肝炎及丙型肺炎的新病例，減少65％兩種肝炎的死亡個案，亦望令9成感染病人可獲得診斷，以及8成病人可獲得治療。

增加約500萬撥款 料為800名乙肝、病毒載量高孕婦治療

在未來兩個年度，港府的重點行動包括擴闊抗病毒藥物的使用，以及增強檢測。乙型肝炎的主要傳播途徑是母嬰傳播，故當局決定使用抗病毒藥物預防乙肝的母嬰傳播，於2020/21年度增加約500萬元有關藥物撥款，預料每年可為約800名患乙肝、病毒載量高的孕婦提供相關治療。

港府將每年投逾億購藥，為嬰兒做血清抗體測試，期望消除乙、丙型肝炎。(盧翊銘攝)

此外，本身患乙肝的孕婦所產的嬰兒，在接種三劑乙肝疫苗後，當局會安排為這些嬰兒進行打針後血清測試，以找出5至10％未能產生足夠抗體的嬰兒補接種疫苗，計劃將於2021/22年度推出，預料每年不多於3,000名嬰兒需接受檢驗，務求達致「無乙肝新一代」的目標。

而針對丙型肝炎的治療，醫管局將每年投放約1億2千萬元購買直接抗病毒藥物，以治療丙肝病人，料每年可惠及約1,700名丙型肺炎病人。此外，早前威爾斯親王醫院及瑪麗醫院已設肝炎護士診所作試點，當局並會於今年第4季於8間醫院增設肝炎護士診所，可為情況穩定的肝炎病人作評估及肝纖維化掃描。