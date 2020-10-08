民建聯前社區幹事鄺星宇於今年612反修例運動一周年當晚，在觀塘反修例街站大喊「警察加油」 ，並持刀斬傷《大紀元時報》記者及企圖制止他的青年，令兩人手部受傷，另被警方搜出「偉哥」。他今（8日）在觀塘裁判法院承認傷人、藏毒等3罪，辯方求情稱案件是「大時代嘅一個不幸片段」。主任裁判官徐綺薇指他在人群中亮刀，案情嚴重，監禁是無可避免。案件押後至本月23日判刑，以待索取背景報告，期間被告繼續還柙。

被告鄺星宇（27歲，報稱地產經紀）承認3罪。襲擊致造成實際身體傷害罪指，他於本年6月12日在觀塘同仁街臨時公共小巴總站，襲擊一名馮姓男子；傷人罪指，他於同日同地非法及惡意傷害一名馬姓男子；管有第一部毒藥罪就指，他同日在觀塘警署3號接見室，並非按照藥劑業及毒藥條例條文的規定而管有毒藥表第I部所列毒藥。

求情稱因反修例運動對政治心灰意冷

辯方今求情指，被告中學畢業，未完成大學課程便加入政黨，多年為社區工作，其中有兩年無支薪。

辯方稱反修例運動令被告對政治心灰意冷，去年亦因而未有參選區議會選舉。辯方指案發當日，被告買完刀具拆開包裝後，把刀放在褲袋，途經現場時因政見不同而與人起爭執，遭多名黑衣人包圍。被告的頭部被襲，遂持刀指向馮姓事主，但只為阻止對方拍照，無意惡意傷害對方。辯方形容案件屬「大時代嘅一個不幸片段」，又稱被告對兩名傷者感到抱歉。

大喊「警察加油」 圖搶記者攝影器材

案情指，當晚觀塘港鐵站外設有反修例街站，約有100人聚集。9時多，人群散去期間，被告大喊「警察加油」，與數人起爭執並突然衝前企圖打人。他其後取刀指向在場採訪的《大紀元時報》記者，即馮姓事主，又意圖搶奪對方的攝影器材，馮右手食指遭鎅傷，而另一事主上前制止被告時也被刀傷及手指。

隨後警方到場拘捕被告，將之帶返警署及檢取涉案刀具。警方於警署內再檢查被告的物品，搜出涉案刀具的包裝、購買收據及兩粒半「偉哥」。被告在警誡下一直保持緘默。

案件編號：KTCC948/2020