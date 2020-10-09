新冠肺炎．最新｜China Secret群組續擴大　昨半日錄數宗初步陽性

社會新聞撰文：張嘉敏曾凱欣李恩慈鄭翠碧2020-10-09 08:00最後更新日期：2020-10-09 08:00本港周四(8日)新增18宗確診，累計增至5,162宗；除了4宗為輸入個案，其他14宗為本地個案。葵涌國寶之家出現院舍爆發，新增11宗確診，累計12人染疫；酒吧China Secret群組亦增1宗確診1宗初步確診，累計10人中招。至於無源頭本地感染個案則再多1宗。▼10月2日起重開處所及放寬措施▼+9+9+901新聞+11+11+11昨日總覽：新冠肺炎｜港大醫學院數據顯示最新即時繁殖率高於1 疫情或擴大新冠肺炎｜食衛局長陳肇始：疫情現反彈 正研法律框架強制檢測衞生署：源頭不明確診個案增 疫情現反彈警號 研4區設檢測中心China Secret群組再多1客中招 曾到尖沙咀Virgo 同行友人初確診新冠肺炎｜同幢大廈有多間會所 有員工指Virgo搬入後：雜咗好多宏利員工訪China Secret、Virgo後初步確診 周五大型講座需取消新冠肺炎｜食環署巡查屯門及中西區 控7間食肆違規 19人被罰款確診大廈食肆｜患者曾訪皇后飯店 China Secret新確診者住康強苑教育局指全港學校須維持半日制 不應辦大型活動 包括水、陸運會新冠肺炎｜同幢大廈有多間會所 有員工指Virgo搬入後：雜咗好多新冠肺炎｜政府研強制檢測 梁子超：時間若太長 居民會雞飛狗走新冠肺炎｜旅發局推衞生防疫認證冀挽旅客信心 涵蓋酒店、餐廳等新冠肺炎｜食衛局長陳肇始：疫情現反彈 正研法律框架強制檢測新冠肺炎新冠肺炎