新冠肺炎．直播｜今增8宗確診　流動車今晚到蘭桂坊派樣本樽

本港周四(8日)新增18宗確診，累計增至5,162宗；除了4宗為輸入個案，其他14宗為本地個案。葵涌國寶之家出現院舍爆發，新增11宗確診，累計12人染疫；酒吧China Secret群組亦增1宗確診1宗初步確診，累計10人中招。至於無源頭本地感染個案則再多1宗。 消息透露，本港今日新增大概8宗確診個案，帝苑酒店至少兩名員工確診，包括一名在意大利餐廳員工；帝苑酒店的住客須於下午2時前撤離，而酒店57名員工將送往檢疫中心隔離。

【16:58】醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻回應查詢表示，今日已向今年2月初缺勤同事發信，請員工提供缺勤日期，了解缺勤原因及日子，醫管局一直以合情、合理、合法方式公平處理員工缺勤問題，希望員工提供相關資料，當局收到資料後會按法律意見及人事條例公平處理。他感謝同事疫情開始到現在一直以專業精神抗疫及照顧病人。

就醫管局追究罷工醫護會否影響疫情控制，徐德義回應稱，政府知道疫情開始至今，很多前線人員，無論公私立人員都盡忠職守照顧病人，對此表示謝意，他指醫管局管理層已交代「事件」，無其他補充。

【16:55】就為什麼讓帝苑酒店住客四散撤走，張竹君表示是按風險評估，當然可做到最盡，全部人入檢疫中心，但爆發暫時覺得與男休息室有關，所以去過男休息室的人列為密切接觸，其他人則安排做檢測，初步第一次是陰性，安全做第二次 。



【16:44】張竹君表示，今日有一宗是源頭不明個案，#5166是25歲男子，住太子基隆街，無業。

【16:40】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日新增8宗個案，其中7宗是本地個案。6宗是之前有關連個案，其中3名患者是帝苑酒店員工，第5132宗個案在酒店越南餐廳工作，10月6日派瓶所有員工及住客，收樣本樽後找到。帝苑酒店累計已有4名員工染疫。



#5163 是帝苑酒店3樓意大利餐廳Sabatini樓面

#5169 帝苑酒店 3樓 cafe 廚房

#5170 帝苑酒店B4 機房冷氣技工



上述個案均是男性，共通點是會著制服，會去B3更衣室換衣及休息。他們不同時間會到B3員工餐廳用膳 男女都會吃，當局相信休息室感染風險較大，故在更衣室換衫的男員工均列作密切接觸者 需入住檢疫中心，人數300多名。而其他酒店員工會安排第二次檢測。

【16:35】食物及衞生局副局長徐德義醫生、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生,醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻交代最新疫情。

徐德義表示，10月2日至8日錄得64宗個案當中，29宗為輸入及有關連，35宗本地及有關連

，本地個案佔55%，比上周20%有顯著回升。該段時間連續10日有源頭不明個案，10月2日-8日不明源頭個案佔19%，有隱形傳播鏈，屬警號。政府延長了普通科門診派樣本樽的時間。

政府實施流動檢測中心，針對酒吧群組，今晚在蘭桂坊酒吧區有流動車輛及人員派樣本樽 鼓勵員工做檢測，今個周六日在尖沙咀及灣仔區有類似安排。

【16:09】本港新冠肺炎疫情反彈，據悉早前有員工及住客確診的尖沙咀帝苑酒店，今天（9日）再增數宗確診個案，酒店稱衞生防護中心要求其停業14天，有住客自行離開，有人則獲酒店安排入住美麗華酒店。



呼吸系統科專科醫生梁子超質疑政府的安排，指出該酒店的住客亦有機會曝露於病毒之中，風險未明，但就容許他們四散，有可能令病毒傳播到更多的酒店，「令酒店連鎖爆發，社區爆發風險就會大增。」政府2009年曾經向灣仔維景酒店發出隔離令，防止豬流感疫情蔓延。

【15:47】中央政府支援在亞洲國際博覽館（亞博館）增建的社區治療設施順利完成，移交儀式今日（10月9日）舉行，項目由醫院管理局正式接收。



發展局局長黃偉綸感謝中央政府、廣東省政府及深圳市政府落實該項目。他說，相關建造工程9月19日展開，工程團隊迅速地在三星期內於8至11號展館增建接近1000張病床，部分備有負氣壓設施。

【15:06】警方消息透露，約100名帝苑酒店員工須送往檢疫，分兩輛車送走，第一批為56名男員工，第二批約40人。

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【13:20】帝苑酒店住客已離開，將休業14日。衞生署安排約57名男制服員工送往檢疫，因他們可能共用更衣室而有受感染風險，據悉他們將到竹篙灣檢疫中心。

【11:42】帝苑酒店稱，酒店 Sabatini 意大利餐廳一名服務員確診，衞生防護中心已安排所有酒店男制服員工往檢疫中心，亦為所有員工安排接受病毒檢測。現場消息稱，帝苑約57名員工會於12時坐旅遊巴往檢疫中心。

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【11:09】消息表示，本港今日新增大概8宗新型肺炎確診個案，包括尖東帝苑酒店有至少2名員工染疫。

【10:35】尖東帝苑酒店接獲衞生署衞生防護中心通知，再多一名員工確診，住客須於正午12時前離開，酒店並須停業至本月22日 。

▼10月2日起重開處所及放寬措施▼

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帝苑酒店於網頁顯示，昨晚(8日)接獲衞生署衞生防護中心通知，要求酒店入住的房客於10月9日中午前撤離酒店；帝苑酒店及各餐廳將由10月9日至22日暫時休業，(酒店網頁截圖)

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