新冠肺炎．直播｜帝苑酒店爆疫　政府車輛到場送男制服員工檢疫　

本港周四(8日)新增18宗確診，累計增至5,162宗；除了4宗為輸入個案，其他14宗為本地個案。葵涌國寶之家出現院舍爆發，新增11宗確診，累計12人染疫；酒吧China Secret群組亦增1宗確診1宗初步確診，累計10人中招。至於無源頭本地感染個案則再多1宗。 消息透露，本港今日新增大概8宗確診個案，帝苑酒店至少兩名員工確診，包括一名在意大利餐廳員工；帝苑酒店的住客須於下午2時前撤離，而酒店57名員工將送往檢疫中心隔離。

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【13:20】帝苑酒店住客已離開，將休業14日。衞生署安排約57名男制服員工送往檢疫，因他們可能共用更衣室而有受感染風險，據悉他們將到竹篙灣檢疫中心。

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【11:42】帝苑酒店稱，酒店 Sabatini 意大利餐廳一名服務員確診，衞生防護中心已安排所有酒店男制服員工往檢疫中心，亦為所有員工安排接受病毒檢測。現場消息稱，帝苑約57名員工會於12時坐旅遊巴往檢疫中心。

▼10月2日起重開處所及放寬措施▼

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帝苑酒店於網頁顯示，昨晚(8日)接獲衞生署衞生防護中心通知，要求酒店入住的房客於10月9日中午前撤離酒店；帝苑酒店及各餐廳將由10月9日至22日暫時休業，(酒店網頁截圖)

【11:09】消息表示，本港今日新增大概8宗新型肺炎確診個案，包括尖東帝苑酒店有至少2名員工染疫。

【10:35】尖東帝苑酒店接獲衞生署衞生防護中心通知，再多一名員工確診，住客須於正午12時前離開，酒店並須停業至本月22日 。

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