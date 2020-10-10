新冠肺炎・最新｜消息：今增大概6宗確診　灣仔臨時檢測中心運作

社會新聞
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新冠肺炎疫情反彈，累計增至5,170宗。
近日有數宗涉及泰裔人士的確診個案，政府與樂善堂合作，今日（10日）起一連兩天，在九龍城區為泰裔人士安排自願性免費檢測。而政府在灣仔港灣道體育館設立的臨時檢測中心將於今日早上10時開始投入運作，有意檢測的市民毋須預約，可在中心開放時段內前往。
而針對近日出現酒吧群組，政府繼周五（9日）在中環蘭桂坊酒吧區外設流動車輛派發樣本瓶外，今明兩日（10日及11日）將會在尖沙咀及灣仔酒吧區有類似安排，希望鼓勵酒吧人客及員工接受檢測。
【11:14】消息指，今天新增大概6宗確診新型肺炎個案。
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確診大廈食肆｜China Secret群組確診男 曾訪深水埗美食坊中菜皇
【00:00】據衞生防護中心資料，除了帝苑酒店內兩間餐廳（雅苑座及Sabatini），深水埗亦有一間中式食店曾有確診者到訪。早前確診、屬China Secret群組的29歲男子（#5148），曾到訪深水埗建新大廈的「美食坊中菜皇」。
另外，一名昨日新增確診的25歲無業男子，周三不適赴養和醫院求醫後確診，他報稱平日會與家人飲茶、住在深水埗基隆街108號，惟中心昨晚更新資料內，未有提及其到訪餐廳或酒樓資料。
灣仔明設臨時檢測中心 毋須預約 每日檢測量一千個
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