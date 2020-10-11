新冠肺炎・最新｜本地不明源頭確診歸零　增兩檢測中心周一運作

新冠肺炎疫情反覆，本港今日(11日)新增7宗確診個案，包括宗3輸入和4宗本地個案，全部可追溯源頭，政府不設疫情記者會。 政府今日（11日）繼續在九龍城區為泰裔人士安排自願性免費檢測，以及在酒吧區安排流動車輛派發樣本瓶。繼灣仔及葵涌臨時檢測中心運作後，位於啟德社區會堂的九龍城臨時檢測中心及位於梁顯利油麻地社區中心的油尖旺臨時檢測中心將於明日（12日）上午8時開始運作。

【16:50】醫管局表示，截至今日上午9時，過去24小時共有5名確診病人出院，至今共有4,919名確診或疑似病人康復出院。

目前公立醫院已啟用636間負壓病房，合共1,132張負壓病床，現時共有124名確診病人分別於18間公立醫院留醫，其中8人情況危殆(個案編號：1989、3496、3764、4706、4833、4937、4990、5110)，9人情況嚴重(個案編號：1650、3904、4100、4101、4433、4746、4788、5088、5152)，其餘107人情況穩定。

【16:30】政府要求兩間連鎖超級市場包括惠康及百佳，申請第二期保就業計劃須回饋社會，百佳今日（11日）進一步公布大抽獎詳情，市民毋須消費，由明日（12日）起至下周日（18日）期間，於網上或以電話登記簡單資料，如手提電話號碼、出生月份及日期等，便可參加。大抽獎共設32萬名得奬者，獎賞總值逾3,200萬元。

頭奬為100元百佳現金券及「1分鐘免費掃貨」，名額10個，二奬為100元百佳現金券及「獨家為您賞禮品套裝」，名額3000個，並設「全城奬」100元百佳現金券，名額316,990個。結果將於10月23日，由電腦隨機抽出，共32萬個得奬名額。

【15:33】食衞局局長陳肇始公布，明起將增兩間臨時社區檢測中心，分別設在油麻地梁顯利油麻地社區中心及啟德社區中心，明日早上8時起開始投入運作。另設於灣仔港灣道體育館的臨時社區檢測中心，所收集的500多個樣本都呈陰性。

【14:15】新增4宗本地個案中，有兩宗來自葵涌國寶之家，二人同屬52歲男子，個案編號為5179及5180；另外一宗本地個案，曾入住北角M1酒店，是一名24歲女子。

至於外地輸入個案之中，有一宗來自菲律賓、一宗來自荷蘭，以及一宗從尼泊爾扺港，入住尖沙咀美麗華酒店。

【14:00】衞生署衞生防護中心公布，截至10月11日零時零分，新增7宗新增2019冠狀病毒病確診個案，新增的個案中，3宗潛伏期身處外地，屬外地輸入個案，其餘與本地個案有流行病學關連。至今本港個案累計5,183宗（包括5,182宗確診個案和一宗疑似個案）。

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【13:43】據悉，衞生防護中心今日將不設疫情記者會。

【12:00】消息指，本港今日增大概7宗新型肺炎確診個案。

【10:30】政司司長陳茂波於網誌以〈揮之不去的疫情〉為題，指疫情大半年，新增個案偶有回落，卻難以斷尾，認為需要建立一套可迅速處理突然出現群組爆發的應變機制，當中須包括提供大規模且徹底的檢測，以及風險辨識標籤，讓確定沒感染的市民能保持日常出行的便捷，也讓經濟活動可繼續運作。

【09:00】政府抗疫督導委員會專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇於電台節目表示，目前是第三波尾疫情的延續，因從未持續14至28日清零，而且一直有零聲的延續；他又指，病毒的活動能力於冬天會較強，根據歐美國家冬季的疫情，若本港不及時對所有高危控制點，作出針對性的防疫措施，隨時將有過萬人受感染、過千人死亡。

▼檢測車到尖沙咀諾士佛臺派樽 有酒吧全員參與▼

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▼尖沙咀酒店為staycation的市民佈置房間▼

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【00:01】周六（10日）新增6宗確診個案，累計增至5,176宗。今日新增確診個案中有三人為印度輸入個案，餘下三人屬本地感染的關連個案。據衞生防護中心資料，再有四間食肆曾有確診者到訪，包括是深水埗南昌冰室、大埔新達廣場牛気、大埔墟熟食中心東記上海麵，以及上月才開張的大埔超級城酒家「豪宴薈」。

【00:00】灣仔臨時檢測中心10月10日開始運作，暫定開放至10月14日。中心位於港灣道體育館，地址為灣仔港灣道27號，今日（11日）起開放時間為上午8時至下午1時30分及下午2時30分至晚上8時。採樣及檢測服務將由華大基因提供，預計每日檢測量為1,000個樣本。

葵青臨時檢測中心10月11日開始運作，暫定開放至10月14日。中心位於石籬社區會堂，地址為葵涌大白田街二號。今日的開放時間為下午1時至晚上8時，其後三日則為每日上午8時至下午1時30分及下午2時30至晚上8時。採樣及檢測服務將由香港分子病理檢驗中心提供，預計每日檢測量為1,000個樣本。

▼港府設臨時檢測中心 港灣道體育館情況▼

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昨日焦點：

▼10月2日起重開處所及放寬措施▼