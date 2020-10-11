新冠肺炎・最新｜疫情反覆　關注無源頭個案可否續清零

新冠肺炎疫情反覆，本港昨日（10日）新增6宗確診個案，包括3宗輸入和3宗本地個案，全部可追溯源頭，政府不設疫情記者會。關注今日（11日）無源頭個案可否繼續清零。 政府今日（11日）繼續在九龍城區為泰裔人士安排自願性免費檢測，以及在酒吧區安排流動車輛派發樣本瓶，灣仔及葵涌臨時檢測中心運作。

▼檢測車到尖沙咀諾士佛臺派樽 有酒吧全員參與▼

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▼尖沙咀酒店為staycation的市民佈置房間▼

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【00:01】周六（10日）新增6宗確診個案，累計增至5,176宗。今日新增確診個案中有三人為印度輸入個案，餘下三人屬本地感染的關連個案。據衞生防護中心資料，再有四間食肆曾有確診者到訪，包括是深水埗南昌冰室、大埔新達廣場牛気、大埔墟熟食中心東記上海麵，以及上月才開張的大埔超級城酒家「豪宴薈」。

【00:00】灣仔臨時檢測中心10月10日開始運作，暫定開放至10月14日。中心位於港灣道體育館，地址為灣仔港灣道27號，今日（11日）起開放時間為上午8時至下午1時30分及下午2時30分至晚上8時。採樣及檢測服務將由華大基因提供，預計每日檢測量為1,000個樣本。

葵青臨時檢測中心10月11日開始運作，暫定開放至10月14日。中心位於石籬社區會堂，地址為葵涌大白田街二號。今日的開放時間為下午1時至晚上8時，其後三日則為每日上午8時至下午1時30分及下午2時30至晚上8時。採樣及檢測服務將由香港分子病理檢驗中心提供，預計每日檢測量為1,000個樣本。

▼港府設臨時檢測中心 港灣道體育館情況▼

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昨日焦點：

▼10月2日起重開處所及放寬措施▼