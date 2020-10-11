中學生參加工作體驗助規劃職業發展　組職籲政府加強提供職業定向

青少年發展企業聯盟的「Y-WE我才有用工作體驗計劃」(「Y-WE計劃」)，為基層學生提供職場工作體驗機會。香港大學社會工作及社會行政學系榮休教授陳麗雲、青少年發展企業聯盟主席陳龔偉瑩今日（11日）於商台節目表示，不少僱主參與計劃後，會離開負面的框架，認同新一代的能力，認為媒體把年輕人及年長人士互相定形；而基層家庭物質匱乏，人脈視野狹窄，學生於該環境下長大缺乏自信，認為政府應加強向中學生提供職業定向或體驗。

陳龔偉瑩指，基層學生於該環境下長大缺乏自信，認為政府應加強向中學生提供職業定向或體驗。 （資料圖片／梁鵬威攝）

媒體令年輕人及年長人士互相定形

近年社會撕裂及對立，影響大眾對年輕人的印象。陳龔偉瑩指，計劃除了向學生提供工作體驗外，亦會向公司提供事前的培訓內容，其中佔九成曾對年輕人的印象分低，但其後大部分對他們抱有期望及改觀。她亦認為計劃對學生及公司相得益彰，曾有平均員工年齡30至40歲的機構反映，年輕人帶來新體驗，改善公司士氣。

陳麗雲補充，不少僱主離開負面的框架，認同新一代的能力，認為媒體令年輕人及年長人士互相定形。她表示，作為教授觀察到年輕人因社交媒體泛濫，缺乏時間看書，不擅於單對單溝通，影響表達能力及文字表達，但年輕人的強項在於網路搜查能力，或把概念轉換成短片等，認為年長人士及年輕人應互相欣賞。

陳龔偉瑩（左一）指，自從數日前發表研究結果後，不少家長及學生致電詢問詳情，認為計劃有一定的需求。（資料圖片／林若勤攝）

工作體驗提升學生將來投身職場的信心

陳龔偉瑩指，去年有240多名基層家庭的中學生參加計劃，安排他們到不同企業及政府部門等，體驗一星期至兩個月工作。而自從數日前發表研究結果後，不少家長及學生致電詢問詳情，認為計劃有一定的需求，而計劃確實令參與的學生提升將來投身職場的信心，及有助他們了解感興趣的行業。

她又指，外國如英國的學校會為中三學生提供職業定向，讓他們明白自己長處及未來的發展。她指，基層家庭物質匱乏，人脈視野狹窄，學生於該環境下長大缺乏自信，認為政府應加強向中學生提供職業定向或體驗。