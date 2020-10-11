宣道教師遭釘牌　教協指教案非一面倒　責教局誤導公眾促撤回決定

教育局以涉嫌嚴重專業失德、教材教案有計劃地散播「港獨」信息為由，取消九龍塘宣道小學一名教師的教師資格，為反修例風波以來首個教師被「釘牌」個案。 教協今日（11日）再召開記者會回應事件，反駁教育局「85分鐘集中講民族黨及港獨問題」的說法，教協指相關教案只是供涉事教師同事的參考教案，沒有詳列主要教學活動內容。該教案中引述的港台節目《鏗鏘集》中《觸不到的紅線》，教協指當中引述正反意見，包括保安局局長李家超、民建聯劉國勳及行政會議成員湯家驊的評論，並非如教育局的描述般「一面倒」向散播「港獨」訊息。

（歐嘉樂攝）

教協認為，當局對相關教師「有計劃地傳播港獨」的指控完全不成立，涉事教師只是以教授「言論自由」為目的，學生亦能自由表達意見。就此，教協嚴重譴責教育局的粗疏及誤導。

教協副會長張銳輝批評，當局的做法是「政治威嚇及恐嚇」。教協促請當局撤回取消註冊的決定，同時應該撤回對九龍塘宣道小學前校長、副校長及教其他教師的譴責及警告信，同時會支持教師上訴，為其提供緊急生活援助。

教育局局長楊潤雄今日（11日）接受電視節目訪問時，引述教育局調查報告，指相關課堂令學生逐步接觸很多「港獨」思想，而相關教材未見引導至「港獨不可行」的結論。他解釋，涉事教師個案當中很有問題，包括花很多篇幅談及「港獨」、香港民族黨：「這樣的課堂設計很有問題，根本是專業操守的問題。」