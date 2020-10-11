黃店「全民感謝日」排長龍　經濟學者：反修例事件未解決助熱潮

近日有網民發起「全民感謝日」，組織「黃店」在本周末（10日及11 日）推出促銷活動，全港逾千間「黃店」響應，不少店舖都「排長龍」。有參與活動的店舖表示，響應活動不是單純為增加生意額，而是希望支持活動。 有經濟學者認為，生意好壞最主要視乎餐廳食物質素，惟大眾光顧黃店的熱度沒有減少主要因為不少人覺得反修例事件尚未解決，「（市民）會記住喺心，行動上反映出嚟。」

有參與計劃的黃店自中午起已大排長龍。（黃舒慧攝）

有參與計劃的黃店自中午起已大排長龍，老闆Polly表示，一直支持反修例運動，加上自己來自台灣，又逢中華民國國慶雙十節，得知「10.10全民感謝日」活動感覺別具意義。她認為，以往香港很商業化，但近年覺得香港人開始對身邊的人、事、物比較關心，「是很好的事。」

黃店負責人：響應活動不是為生意額

面對疫情，Polly直言對生意有很大影響，因店鋪面積較細，要符合政府限聚措施，「有很多限制，坐不了多少人。」她直言參與活動不是單純為了生意，雖然沒有推出餐飲折扣，但有作義賣活動，她又認為大眾對「黃色經濟圈」熱度未見退減。

老闆Polly表示，得知「10.10全民感謝日」活動感覺別具意義，故義不容辭地支持。（黃舒慧攝）

有餐廳認為活動無傷大雅 負責人：比個藉口大眾消費

沒有參與活動的餐廳負責人姚先生表示，在疫情期間生意極度艱難，要盡量開源節流。他指今年中秋節適逢十一國慶日， 十一黃金周本應是零售和飲食業的「黃金檔期」，但現時生意大跌九成。

對於「10.10全民感謝日」的活動，他認為無傷大雅，只是給個藉口大眾刺激消費，對活動沒有支持或反對的立場，最緊要「做返好自己」，亦認為可「理性地」搞政治活動。

經濟學者：藍店不見「倒閉潮」

前交銀香港首席經濟及策略師羅家聰指，社會上有人推動「黃色經濟圈」，可見到有「黃店」光顧的人數較多，但認為生意好壞最主要視乎餐廳食物質素，「唔可能一味打著黃店旗幟就得。」他又指，雖然「藍店」生意額或有影響，但其背後集團未必只從事飲食或零售業，故不見倒閉潮。

他又說，據觀察認為大眾光顧黃店的熱度沒有減少，主要因為社會上不少人仍認為反修例事件尚未解決，「（市民）會記住喺心，行動上反映出嚟。」