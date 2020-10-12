新冠肺炎・最新｜增11確診6輸入5本地　屯門VTC女生染疫兩校停課

新冠肺炎疫情反覆，本港今日（12日）新增11宗確診個案，包括6宗輸入和5宗本地個案，累計確診個案增至5194宗個案。新增本地個案中，有4宗與其他個案相關，其中葵涌國寶之家院舍再增2名院友確診，累計有17人染疫；屯門職業訓練局青年學院一名學生確診，事主屬確診者的密切接觸者，學院與毗鄰的屯門IVE分校需停課14天；另有一確診個案屬確診者家人。 餘下一宗則為無源頭本地感染個案，事為為一名巴基斯坦裔婦女，她7月到港後曾到駿洋邨隔離，曾3次檢測均呈陰性，事主10月10日因病入院，檢測時結果呈弱陽性，事主亦有抗體，惟相關個案亦可能早前在外地受感染。另外，本地有少於10宗初步確診個案。

【16:54】醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示︰

截至今早9時，在過去24小時醫管局系統呈報10宗個案，無病人離世。有2名病人康復出院。目前尚有129名確診病人留醫，當中有8人情況危殆，9人情況嚴重，112人情況穩定。負壓病床數目是1,115張，使用58%；負壓病房數目是623間，使用率68%。

【16:43】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示︰

截至今日凌晨零時，過去24小時新增11宗確診，至今累計病例5,194宗，當中6宗屬輸入個案。至於本地感染個案則有5宗，其中4宗與早前個案有關連，包括葵涌國寶之家出現院舍爆發，新增2人確診，全部為院友，累計有17名院友染疫。

至於屯門職業訓練局青年學院一名女學生確診，事主居於上水天平邨天喜樓。10月5日最後上學，於10月4日出現病徵失去味覺，10月8日到門診取樣本瓶化驗發現確診，涉事學院要停課2星期，已聯絡校方安排派樽。涉事學生是另一名確診個案的密切接觸者，9月27日二人曾與其他人，於尖沙咀港威酒店房間聚會，另有5人需隔離檢疫。張指，確診女生疑受友人感染，其友人則疑受曾光顧酒吧China Secret的另一確診者感染。新確診女生，屬該酒吧群組的第三代感染個案。由於涉事學院與屯門IVE校園接近，學生會共用部分設施，屯門IVE也需停課14天。

張竹君續指，另一名無源頭確診患者為巴基斯坦裔婦女，7月11日到港，曾入住駿洋邨隔離，期間做了2次測試，結果都是呈陰性。8月27日到廣華醫院產子，當時檢測結果同為陰性。涉事婦女10月10日因腰痛入院，沒有病徵，當時因入院再接受檢測，結果呈弱陽性，體內亦有抗體。事主居於蘇屋邨彩雀樓 ，與家人同住，有可能是輸入性個案，但亦不排除到港後才感染。

▼10月2日起重開處所及放寬措施▼

+ 9 + 9 + 9

【16:25】房屋署今日（12日）表示，自《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）生效後，房屋署在轄下公眾處所巡查了4,307次及作出1,722個口頭勸喻。發言人表示，房屋署會繼續派員巡查轄下的公眾處所，對違反防疫規例者採取執法行動，呼籲市民必須遵守有關規例，以保障其個人及公眾健康。

【16:19】抗疫專家袁國勇提倡，立法強制要求有病徵的人接受檢測。不過，有自願參與派發深喉唾液樣本瓶作病毒檢測的家庭醫生坦言，無收錢做多點為抗疫，但有時病人卻認為做法是多事，甚至有病人在得知陰性檢測結果後便不再覆診，「義務幫手做，出於一番好意，但有時都覺得好難受。」

另一名醫生則擔心，強制病人接受檢測或會增加醫生及病人間的衝突，「醫院都仲可以有保安圍住佢，但診所得醫生同護士，點做呢？」病人事後亦可能向醫委會投訴，醫生或被判專業失當。

【13:51】消息指，今日將設疫情記者會，料再有無源頭本地感染個案。

▼九龍城臨時檢測中心今早開放情況▼

【11:15】政府今日（12日）開放多兩個臨時檢測中心，希望找出社區隱形患者。位於啟德社區會堂的九龍城臨時檢測中心，以及位於梁顯利油麻地社區中心的油尖旺臨時檢測中心，暫定由即日至本周三（14日）每日朝8晚8開放。啟德社區會堂開放約一小時，大約有10人到場檢測，不少是住在附近的退休市民，而排頭位的市民則擔心需時輪候，提早於5時多出門乘的士到中心。

【10:39】港大感染及傳染病中心總監何栢良今早（12日）於電台節目表示，疫情明顯反彈，現時出現的群組個案，感染源頭大多不明，提醒市民小心疫情短時間內進一步惡化。不過他認為，現時毋須重新關閉酒吧、餐飲等高危場所，然而一旦疫情惡化，相關場所未來數月的秋冬季節都可能需一直關閉，對經濟影響大，建議政府現階段先加強巡查，確保有效落實相關場所的社交距離措施。

【10:23】消息指，本港今新增大概11宗確診

【09:15】政府抗疫專家袁國勇教授提倡給予醫生行政費，並強制為有病徵的人士做病毒檢測。不過，西醫工會會長楊超發今早（12日）表示，想不到強制檢測如何實行，因為市民前來看病是自願的行為，無論是醫生是聽心、聽肺，以至抽血驗血等行為，醫生均必須取得病人的同意，「醫生非常尊重病人意向。」

▼港府設臨時檢測中心 港灣道體育館情況▼

+ 2 + 2 + 2

昨日焦點：