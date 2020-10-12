新冠肺炎｜港大發現胃潰瘍藥物　助抑病毒量逾千倍或成新治療方案

香港大學化學系及微生物學系的研究團隊，發現已作廣泛應用的抗潰瘍藥物枸櫞酸鉍雷尼替丁（RBC），有效抑制新冠病毒的複製能力，在動物細胞水平中，該藥顯著降低細胞中新冠病毒載量超過一千倍以上，但藥物的治療成本僅「神藥」瑞德西韋約四分之一。 目前藥物未進入人體臨床實驗階段，團隊認為該藥有潛力成為新冠病毒的新治療方案，此項研究成果已申請美國專利，並於國際頂級科學雜誌《自然微生物》發表。

港大發現現有抗潰瘍藥物，有助抑病毒量逾千倍，或成新治療方案。（陳倩婷攝）

港大化學系及微生物學系團隊最新一項研究，發現作廣泛臨床應用、含金屬鉍的抗潰瘍藥物枸櫞酸鉍雷尼替丁（RBC），可令新冠病毒中的一種主要蛋白質「病毒解旋酶」失去活性，從而抑制病毒的複製。

團隊利用金黃敍利亞倉鼠的感染模型，證實RBC有效抑制新冠病毒的複製，上呼吸道及下呼吸道的病毒載量亦有減少，並可緩解肺炎等炎症。而在體內細胞水平的研究，病毒載量更顯著降低超過1,000倍以上。團隊亦有與藥物瑞德西韋作對照，接受RBC藥物的動物病毒載量明顯低100倍。

團隊認為研究成果顯示，RBC及其他相關藥物有潛力成為新型冠狀病毒臨床治療方案，經評估之後，將來或成治療甚至預防新冠病毒感染的替代療法。

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