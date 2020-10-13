新冠肺炎・最新｜消息：港樂低音單簧管樂手確診　逾百樂手須隔離

新冠肺炎疫情未緩和，衞生署今日（13日）公布新增8宗確診個案，4宗屬本地個案，本港累計確診個案增至5,202宗。 上周五延續7日的防疫措施，包括4人限聚令、食肆每枱限坐4人、口罩令等均於本周四（15日）午夜屆滿，據了解，政府將大致維持有關措施不變，至下周四（22日）。

【17:02】消息指，香港管弦樂團一名低音單簧管的外籍樂手確診新型肺炎。該樂手上周於尖沙咀文化中心表演，逾100名同場表演者須入住竹篙灣檢疫中心。

【16:28】政府宣布，由於八號熱帶氣旋警告信號現時仍然生效，位於灣仔區港灣道體育館、葵青區石籬社區會堂、九龍城區啟德社區會堂及油尖旺區梁顯利油麻地社區中心的四間臨時檢測中心今日將暫停開放。

【16:09】衞生防護中心公布新增8宗新型肺炎個案，包括4宗輸入個案，本地個案方面，有兩宗源頭不明個案分別是68歲男病人、住將軍澳天晉第8座，以及一名48歲男病人、住牛頭角碧麗苑A座，於太古城中心一期工作。

另有兩宗與本地個案有流行病學關連的個案，其中一名32歲男病人亦報住將軍澳天晉第8座，是上述68歲男病人的同住家人；另一名33歲男子住荃灣友聯大廈，暫未知所屬的群組。

【14:11】消息稱，今日新增大概9宗確診個案，其中2宗為源頭不明。

【14:11】衞生署宣布，由於八號熱帶氣旋警告信號現正生效，衞生署衞生防護中心今日只會以新聞稿匯報新型冠狀病毒疫情，包括源頭不明的新增確診個案的情況。

【13:34】港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（13日）在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，政府能夠至進取一點，例如以流動街站的形式，在港鐵站為市民採樣。

而屯門職業訓練局青年學院一名女學生早於10月4日出現病徵，直至昨日（12日）才確診。他擔心患者在確診前，會否曾參與其他社交派對，導致延伸更多的傳播鏈。

【11:01】消息指，今日增大概9宗新型肺炎確診個案。

【10:44】消息透露，限聚令及食肆一枱限4人的措施維持不變，另外中環IFC蘋果店有患者到訪，今明2天停業。

▼10月2日起重開處所及放寬措施▼

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【04:00】香港賽馬會周一（12日）公布，決定於本周五（16日）起恢復在場外投注處提供六合彩購票服務，不再只限手機程式和電話投注。自9月恢復六合彩攪珠後，馬會每周只舉辦一次攪珠，本月餘下日子仍維持逢周四進行，即10月15日、10月22日及10月29日。

【00:00】本港新冠肺炎疫情反彈，今天再增11宗確診個案，當中5宗屬本地感染個案，其中個案編號#5193，為就讀屯門職業訓練局青年學院的18歲女學生，曾與China Secret酒吧群組的確診者一起到港威酒店出席八人派對，懷疑屬於該群組第三代感染，該群組累計共有14人確診。她報住上水天平邨天喜樓，確診前曾入住荃灣悅來酒店。

新增新冠肺炎患者住處。（香港01製圖）