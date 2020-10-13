新冠肺炎・最新｜限聚令維持不變　IFC蘋果店有患者到訪停業2天

社會新聞
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新冠肺炎疫情未緩和，衞生署昨日（12日）公布新增11宗確診個案，5宗屬本地個案，當中涉及屯門職業訓練局(VTC)青年學院女學生，該校與相連的屯門IVE停課 14日；另一名巴基斯坦裔新媽媽確診，屬無源頭個案。本港累計確診個案增至5,194宗，另有少於10宗初步確診個案。
上周五延續7日的防疫措施，包括4人限聚令、食肆每枱限坐4人、口罩令等均於本周四（15日）午夜屆滿，由於持續有新本地未有源頭個案。
據了解，政府將大致維持有關措施不變，至下周四（22日）。
【10:44】消息透露，限聚令及食肆一枱限4人的措施維持不變，另外中環IFC蘋果店有患者到訪，今明2天停業。
▼10月2日起重開處所及放寬措施▼
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新冠肺炎｜馬會投注站周五恢復賣六合彩彩票 維持只周四攪珠
【04:00】香港賽馬會周一（12日）公布，決定於本周五（16日）起恢復在場外投注處提供六合彩購票服務，不再只限手機程式和電話投注。自9月恢復六合彩攪珠後，馬會每周只舉辦一次攪珠，本月餘下日子仍維持逢周四進行，即10月15日、10月22日及10月29日。
確診大廈食肆｜染疫VTC女生曾赴港威酒店聚會 再住荃灣悅來酒店
【00:00】本港新冠肺炎疫情反彈，今天再增11宗確診個案，當中5宗屬本地感染個案，其中個案編號#5193，為就讀屯門職業訓練局青年學院的18歲女學生，曾與China Secret酒吧群組的確診者一起到港威酒店出席八人派對，懷疑屬於該群組第三代感染，該群組累計共有14人確診。她報住上水天平邨天喜樓，確診前曾入住荃灣悅來酒店。
新增新冠肺炎患者住處。（香港01製圖）
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