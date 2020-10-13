浪卡風球．交通消息｜港鐵主要維持10分鐘一班　巴士日間路線停駛

熱帶氣旋浪卡凌晨4時集結在香港以南約450公里，逐漸遠離本港，但本港風力卻增強。天文台凌晨3時40分公布，將在今日清晨6時或之前，發出8號烈風或暴風信號。 九巴及龍運巴士公布，除了龍運巴士六條路線維持有限度服務外，其他日間路線停駛；港鐵表示，將由頭班車起調整列車服務，各綫大部分延至10分鐘一班，調景嶺站至康城站20分鐘一班、迪士尼綫20分鐘一班車、機場快綫30分鐘。

【06:16】天星小輪來往中環至尖沙咀的渡輪服務將於6時30分停航，來往灣仔至尖沙咀於7時20分停航。

【06:10】山頂纜車早上7時暫停服務。

【06:03】愉景灣航運表示，來往中環及愉景灣的渡輪服務已經暫停。愉景灣航運的機楊、東涌、欣澳及中環線巴士服務則維持正常。

【05:31】港九小輪宣布，中環至榕樹灣及中環至坪洲尾班船在上午6時30分。榕樹灣至中環及坪洲至中環的尾班船就在上午6時。其餘航線已停航。

【05:30】大嶼山巴士表示，1號、11號、A35路線將會維持服務，但班次有可能稍微延誤。37M及38號線路維持有限度服務，B2, B2P以及B6口岸線路將稍後公布。 其餘日間線路線將暫停服務，直至另行通知。

1號路線由大澳開出時間為5時及5時30分；由梅窩碼頭開出時間為6時及6時35分。



11號路線由大澳開出時間為5時15分和5時55分；由東涌開出時間是6時20分及6時45分。



A35號路線由梅窩碼頭開出時間是5時30分；由港珠澳大橋香港口岸開出時間是6時15分及6時40分。

【05:05】新巴城巴公布，通宵路線會維持至尾班車，除S1及B5會提供有限度服務外，所有新巴城巴日間路線暫停服務。

【04:57】新渡輪公布，離島航線將於早上6時30分後暫停服務。

新渡輪離島航線停駛前最後班次安排。

最新風暴消息（持續更新）

↓↓港鐵最新列車服務安排↓↓

【04:19】港鐵表示，由於天文台公佈將於稍後時間改發八號烈風或暴風信號，港鐵將由頭班車起調整列車服務，呼籲乘客參考列車班次及早計劃行程。​

【04:13】九巴及龍運宣布，由於天文台已公布今日早上6時或之前改發8號風球，通宵路線會維持至尾班車，但所有日間路線將暫停服務，直至另行通知。龍運巴士S1、S64、S64C、S64P、S64X及S65線則會維持有限度服務。

【03:40】天文台表示，預計在今日清晨6時或之前，發出8號熱帶氣旋警告信號。雖然浪卡正逐漸遠離本港，但在其與東北季候風的共同影響下，預料本港風勢仍會進一步增強，本港南部地區風勢較大。

【03:15】新渡輪橫水渡航線渡輪服務將會於今天清晨6時開始停航，直至另行通知。同時，由於天氣及海面情況瞬息萬變，為乘客安全着想，新渡輪其他航線或需要在未改掛或於改掛八號風球後的短時間內全面停航。