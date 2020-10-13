浪卡風球｜多間外賣點餐APP暫停送遞服務　部份可預訂4時半後送餐

受熱帶氣旋浪卡影響，香港天文台發出8號東北烈風或暴風信號，預料本港仍有一段時間會受烈風威脅，在今日下午4時前改發3號強風信號的機會較低。在8號波懸掛期間，《香港01》查閱本港多間外賣點餐手機應用程式，包括Deliveroo、foodpanda、UberEats及e肚仔，均顯示暫停外賣送遞服務。而Deliveroo則提供預訂服務，大多餐廳最早預訂時間約為下午4時半。是次浪卡未為本港帶來狂風大雨，不少市民都選擇自行外出用膳，當中將軍澳區酒樓有不少人等位「飲茶」。

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Deliveroo及foodpanda在手機應用程式發出告示，指為保外賣員安全，暫停送遞服務。

foodpanda手機應用程式主頁的告示指，在颱風減弱至3號前，不會提供送外賣服務：「由於8號烈風或暴風信號現已生效，為保障送遞員安全，我們暫時停止送遞服務，直至颱風信號降至3號強風信號。不便之處，敬請原諒。請各位注意安全！」至於平常顯示餐廳選擇的位置，全部餐廳均屬暫時休息狀態，而上方亦有「暫時無法接單」字眼。

而Deliveroo亦在頁面正中位置以「香港天文台現已發出8號颱風信號」為題，指「為確保外賣員的安全，我們需暫時停止訂餐服務。造成各位嘅不便，我哋深感抱歉」。但頁面內仍可瀏覽餐廳菜單，當中個別餐廳寫上「於大概120分鐘內送餐」，惟絕大部份餐廳的預訂時間，為下午4時半或之後。

至於UberEats則以大圖以中英文寫上「抱歉，我咃暫時停止服務。」點入告示即見到：「因天雨關係，我們暫時停止服務！敬請留意！」的字句。而平常顯示餐廳選擇的位置，則顯示「沒有配對結果」。

而e肚仔的線上客戶服務亦表示，今天暫停外送服務；至於自取服務，客服指多間自取餐廳今天沒營業，若有心儀餐廳可代為致電查詢。