以金正恩網名號召網民包圍新屋嶺　建築工被裁定煽惑他人罪成

建築工人涉以網名「金正恩」，在Facebook一群組上發佈多篇帖文，內容指有示威者在新屋嶺扣留中心遭性侵和殺害。他涉煽動包圍新屋嶺，被控煽惑他人參與非法集結罪，他否認控罪受審，並在自辯時解釋，帖文中提及的「包圍」是指包圍新屋嶺「唱歌」，而「救出義士」，「救出」只是想引起更多人關注，沒打算叫人使用暴力。而裁判官今在東區法院裁定他煽惑他人非法集結罪成，裁判官把案押後至11月3日判刑，以候其社會服務令報告，期間被告需還柙。

被告潘榕偉（37歲）被裁定煽惑他人非法集結罪成，他另被控1項煽惑他人參與未經批准集結的交替控罪，則不作處理。控罪指被告於去年‪9月19日至21日期間，在網上放訊息煽惑他人於新屋嶺扣留中心外聚集。

被告潘榕偉否認煽惑他人於新屋嶺扣留中心外非法集結。(李慧娜攝)

控方集中指4段帖文涉煽惑

案情指，被告以「金正恩」作為Facebook帳戶的名字，並以北韓最高領導人金正恩的照片作為其頭像相。他在Facebook群組「不翻牆很難，很難不翻牆（專談政治）」發布了多段帖文，包括4段關於示威者在新屋嶺被侵犯或虐打，甚至被殺的帖文，帖文的部份內容包括：

我也不想FC ，香港新屋嶺中黑警聲稱女示威者有嚴重自殘行為，要求為女示威者注射鎮靜劑藥物，然後對她們進行性侵、強姦、輪姦等。

……更有說男示威者會被迫觀看女示威者受辱過程，再給活生生打。

全民包圍新屋嶺，救出義士才是重中之重，人命沒了就是沒了。

群組有逾5萬成員

網絡安全及科技罪案調查科警長黃明浩（譯音）供稱，群組有逾5萬個成員。被告曾在群組內的回應說：「你知道天朝處理異見人士的方法嗎？」、「如果新屋嶺唔係有古怪，點會咁多人守住，太平紳士、議員都入唔到，黑警無打算比新屋嶺的人活著出來」。

被告稱帖文為發洩和呃like

被告被捕後承認帖文內容屬虛假，發帖文只為發洩和「呃like」。此外，他看到新屋嶺的新聞後，仇恨這個地方，於是發帖文打算號召幾十人包圍新屋嶺，並滋擾該處，但稱他只是打算集合數人在新屋嶺外唱《願榮光歸香港》，以及嘲笑警察的歌曲。

被告潘榕偉涉在網上發煽惑言論案經過(請看下圖)

+ 5 + 5 + 5

自辯稱受羅范椒芬說法影響

他自辯時則稱，事發前常閱讀到有關新屋嶺扣留中心的新聞及帖文，提及有女示威者在該處遭性暴力，而行會成員羅范椒芬稱有女示威者提供免費性愛服務，令他相信新屋嶺真的發生強姦事件。

被捕後已不信新屋嶺的傳言

他又解釋，「全民包圍新屋嶺，救出義士才是重中之重」所提及的「包圍」，是包圍新屋嶺「唱歌」，引起媒體關注；而「救出」則是想引起更多人關注，令更多律師及議員向扣留在新屋嶺的人士提供法律支援，沒打算叫人使用暴力。

他續指，發帖文時相信新屋嶺有身亡及性侵事件，但被捕後未看到其他證據，已不再相信。

案件編號：WKCC3932/2019