新冠肺炎・最新｜港樂樂手潛伏期演出兩場音樂會　共1400人觀看

新冠肺炎疫情未緩和，累計確診個案有5,202宗。由於昨日（14日）天文台發出8號風球，影響衞生署病毒檢測工作，因此昨日未有確診個案，出現「零確診」情況。 香港管弦樂團低音單簧管外籍樂手Lorenzo Antonio Iosco初步確診新型肺炎，他上周五及六（9及10日）於尖沙咀文化中心表演，逾100名同場表演者須入住竹篙灣檢疫中心。特首林鄭月娥、民政事務局局長徐英偉有出席上周五的音樂會。 上周五延續7日的防疫措施，包括4人限聚令、食肆每枱限坐4人、口罩令等均於本周四（15日）午夜屆滿，政府決定維持有關措施不變，至下周四（22日）屆滿。

【22:33】香港管弦樂團低音單簧管外籍樂手Lorenzo初步確診，康樂及文化事務署表示，他有份在本月9日及10日的香港管弦樂團音樂會演出，觀衆人數合共有逾1,400人。

【22:20】九龍木球會今日下午收到衞生署衞生防中心通知，一名男會員確診新冠肺炎，他最近在10月9日曾到訪木球會，在主場地參與了一場比賽。九龍木球會明日將關閉清潔消毒，所有員工都會進行病毒測試。

【21:15】受打風影響，衞生署今日公布昨日未錄得確診個案，但有初步陽性個案，疫情仍未受控。

根據衞生防護中心資料，居於將軍澳上蓋天晉的第8座的兩名男患者，其中一人於潛伏期曾光顧區內寶盈花園中華小廚及彩明商場譚仔雲南米線；另一人則到過中環IFC商場，而該商場蘋果店Apple Store則於昨日（13日）及今日停業清潔，據了解，患者為該店店員，由於店方沒有通知哪位同事染疫，因此惹起憂慮。

【20:55】過去一個月有10名患者居於東涌區，包括7宗輸入個案及3宗本地個案。全部輸入患者均是機組人員，當中6人曾住香港天際萬豪酒店。

上述3宗本地個案中，2人住在東涌映灣園，而初步確診的香港管弦樂團低音單簧管外籍樂手Lorenzo則住在藍天海岸。記者今天到藍天海岸視察，發現屋苑內居住了不少外籍人士，部分人無戴好口罩，亦有一家大細在屋苑廣場玩樂時，均無戴口罩。藍天海岸和映灣園兩個屋苑相鄰，而映灣園居民若需到東涌站，需途經藍天海岸一帶。

【20:40】香港管弦樂團一名低音單簧管外籍樂手確診新冠肺炎，他上周在尖沙咀文化中心舉行的貝多芬音樂節揭幕中演出，逾100名同場表演者須隔離檢疫，有份出席活動、沒有與樂手接觸的行政長官林鄭月娥經檢測後結果呈陰性。

特首辦回應查詢時表示，行政長官前兩天已不只一次接受檢測，結果均呈陰性。

↓↓香港管弦樂團樂手確診 音樂會表演情況↓↓

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【13:23】衞生防護中心表示，由於昨日（13日）八號熱帶氣旋警告信號懸掛至晚上7時後，衞生防護中心轄下公共衞生化驗服務處的樣本收發服務須暫停，而公共衞生化驗服務處亦只能提供有限度服務，以致中心昨日處理的樣本中未有錄得新增的新型冠狀病毒確診個案。

【13:09】衞生防護中心公布，香港管弦樂團的管樂35歲男樂師初步確診。他於10月11月發燒，並曾於傳染期，即10月9日及10日晚上在香港文化中心音樂廳參與樂團演出。由於病人在表演期間不能佩戴口罩，其同台演出的約90多位樂師被界定為密切接觸者須檢疫。曾參與兩場演出的約50多名後台工作人員期間與病人沒有接觸，並有戴上口罩，衞生防護中心會為他們安排病毒檢測。



根據衞生防護中心的評估，由於香港文化中心已實施社交距離措施，所有觀眾須戴上口罩，曾出席該兩場演出的觀眾不屬於密切接觸者。然而，為審慎起見，中心建議曾出席該兩場表演的觀眾留意自己身體狀況，如有不適應盡快求醫。即使沒有出現病徵。

特首林鄭月娥在10月9日曾出席音樂會。

【13:04】消息指今日新增數宗初步確診個案，其中港樂樂手是源頭不明。

【12:32】消息表示，今日新增數宗初步確診個案，暫未有確診個案，疑受強烈熱帶風暴「浪卡」影響。

【10:25】衞生防護中心日前公布，一名家住將軍澳天晉第8座的68歲男患者，於10月5日開始發燒，同日及10月8日向一名私家醫生求診，10月11日到將軍澳醫院急症室求醫並留院接受治療。

許樹昌在港台節目《千禧年代》指出，部份私家醫生警覺性不高，若及早要求病人留樣本，盡早診斷會更好。至於應否向有病徵患者實行強制檢測？許指出，現時市民可免費到政府普通科門診留樣本檢測，「最緊要市民出嚟驗，如有徵狀又唔驗，要配合罰則逼驗」。他又引述一些私家醫生反映，不少市民有病徵，但不願檢驗，呼籲市民主動留樣本。

【09:29】呼吸系統專科醫生梁子超今日（14日）表示，現時疫情反覆，應暫停相關表演，由於氣溶膠可隨空氣傳播開去，認為當日整體風險不容忽視。中大呼吸系統科講座教授許樹昌就認為，樂手接受檢測後才上台表演「穩陣啲」。

▼10月2日起重開處所及放寬措施▼