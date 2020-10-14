新冠肺炎・最新｜疑浪卡效應　消息指今增數宗初步確診　暫未確診

社會新聞
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新冠肺炎疫情未緩和，衞生署昨日（13日）公布新增8宗確診個案，4宗屬本地個案，本港累計確診個案增至5,202宗。
上周五延續7日的防疫措施，包括4人限聚令、食肆每枱限坐4人、口罩令等均於本周四（15日）午夜屆滿，政府決定維持有關措施不變，至下周四（22日）屆滿。
香港管弦樂團低音單簧管外籍樂手Lorenzo Antonio Iosco初步確診新型肺炎，他上周五及六（9及10日）於尖沙咀文化中心表演，逾100名同場表演者須入住竹篙灣檢疫中心。特首林鄭月娥、民政事務局局長徐英偉有出席上周五的音樂會。
【12:32】消息表示，今日新增數宗初步確診個案，暫未有確診個案，疑受強烈熱帶風暴「浪卡」影響。
【10:25】衞生防護中心日前公布，一名家住將軍澳天晉第8座的68歲男患者，於10月5日開始發燒，同日及10月8日向一名私家醫生求診，10月11日到將軍澳醫院急症室求醫並留院接受治療。
許樹昌在港台節目《千禧年代》指出，部份私家醫生警覺性不高，若及早要求病人留樣本，盡早診斷會更好。至於應否向有病徵患者實行強制檢測？許指出，現時市民可免費到政府普通科門診留樣本檢測，「最緊要市民出嚟驗，如有徵狀又唔驗，要配合罰則逼驗」。他又引述一些私家醫生反映，不少市民有病徵，但不願檢驗，呼籲市民主動留樣本。
新冠肺炎｜老翁三次求醫始確診 許樹昌：私家醫生應提高警覺
 
【09:29】呼吸系統專科醫生梁子超今日（14日）表示，現時疫情反覆，應暫停相關表演，由於氣溶膠可隨空氣傳播開去，認為當日整體風險不容忽視。中大呼吸系統科講座教授許樹昌就認為，樂手接受檢測後才上台表演「穩陣啲」。
港樂樂手確診 梁子超：隔板難擋氣溶膠 風險不容忽視
↓↓香港管弦樂團樂手確診　音樂會表演情況↓↓
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▼10月2日起重開處所及放寬措施▼
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