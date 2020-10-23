數據分析｜新冠患者發病送院平均五日未達標　四成人需時一週以上

新型肺炎疫情反覆，近期每日確診數字雖有回落，惟仍不時出現無源頭個案，甚至有患者潛服期間到訪多處並參加聚會。縮短確診者由出現病徵至確診入院所需時間，是控制社區傳播的重點之一。港大感染及傳染病中心總監何栢良日前指出，現時確診者由發病至送院平均所需時間為五日，認為情況不理想，指「理想應該係3日」。 《香港01》整合衞生防護中心每日公布的確診個案詳情，發現有病徵患者中，發病三天內入院的患者，佔比僅約五分之一，而發病後需要一週或更長時間入院的患者則達四成，或增傳播風險。 此外，確診者發病至送院所需時間每月中位數呈下降趨勢，由4月的八天，縮短至10月的四天，平均數則由11天縮短至五天，惟仍未達到平均三天或以內送院的目標。 數據：簡浩德

記者整理衞生防護中心每日公布的確診個案詳情（4月4日至10月11日），撇除無病徵及資料不完整的患者紀錄，比患者發病日期，以及患者住院狀態更新日期，得出2,992名患者出現病徵至入院所需時間（以下簡稱「送院所需時間」）。

上述近3,000名患者中，僅621人、即約五分之一患者能在出現病徵三天內入院，而發病後需要一週或更長時間才入院的患者則多達1,230人、即約四成。

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送院所需時間先降後微回升

疫情初期社會對病毒認知不深，群組檢測、隔離設施等亦未完善。4月至今，每日確診患者送院所需時間的中位數，大致呈現下降趨勢，惟至9月出現反覆，部分日子送院時間中位數超過10天，主要由於有個別患者送院所需時間較長，如9月6日的確診者中，有五名患者在8月下旬出現病徵，至9月8日才被標示為已入院。

有個別患者發病至入院所需時間更長逾兩月。5月15日確診的一名法籍私人機師（個案編號1053），報稱3月時曾發燒，其病毒檢測結果曾呈陰性，至5月初在抗體檢測中呈陽性，紀錄中其於3月中開始出現病徵，至5月中才入院，成為入院所需時間最長的一名患者。

10月患者發病至入院平均5天未達標

至於每月比較，患者入院所需時間的中位數，則呈現先跌後微升之勢。4月個案以輸入個案及卡拉OK等群組為主，當月入院所需時間中位數為八天；至6月本港較為疫情，入院所需時間中位數降至三天，9月中位數回升至六天。而每月確診者平均入院所需時間亦有類似趨勢，10月患者入院所需時間平均為五天，仍未達到何栢良提出的、平均三天或以內送院的目標。

值得注意的是，由於患者詳情中未顯示入院時，上述送院所需僅為估算，只能作為參考，另外平均數較易受個別入院所需時間較長的患者影響，易出現偏高或偏低的情況。

7月始將輕症患者分流至社區隔離治療設施

回顧疫情早期，檢測及隔離治療設施均未完善，例如初期「加強化驗室監察計劃（主要為非密切接觸者作檢測）」僅涵蓋住院病人，至2月才擴展至在普通科門診及急症室求診的非住院病人，4月推展至私家醫生，惟在上述渠道中，市民均需先求醫，才可檢測。要到7月，當局才開始在普通科門診診所派發及集樣本瓶。數據亦顯示，早期患者發病至確診所需時間普遍較長。

此外，早期隔離設施主要以檢疫為主，如駿洋邨、翠雅山房、麥理浩夫人度假村等，主要供與確診患者有密切接觸，但沒有出現病徵的人士接受強制檢疫。其後至7、8月才啟用鯉魚門度假村「社區隔離設施」及亞洲博覽館「社區治療設施」，接收症狀較輕及接近康復的病人，讓公立醫院集中處理病情較嚴重的病人，紓緩公院壓力。

翻查紀錄，疫情早期的4月及第三波疫情高峰期的7月，均曾出現患者確診多天後仍未獲送院的情況。此外，預料冬季將現第四波疫情，且較第三波嚴峻，屆時患者發病至入院或需更長時間，或增傳播風險。