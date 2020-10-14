馬會兼職分行主任涉收客戶3,600元「利是」　廉署落案起訴

社會新聞
撰文：
最後更新日期：
廉政公署今日（14日）落案起訴一名香港賽馬會前兼職分行主任，控告他涉嫌從一名客戶收取9封「利是」，共約3,600元，以向對方提供服務。被告已獲廉署准予保釋，將於星期五（16日）在西九龍裁判法院答辯。
　廉政公署落案起訴一名香港賽馬會前兼職分行主任，控告他涉嫌從一名客戶收取9封「利是」，共約3,600元。（資料圖片／余俊亮攝）
於荃灣場外投注處工作
廉署指，今年58歲被告梁偉雄，在案發時，受聘於馬會為兼職分行主任，獲派在荃灣一間場外投注處工作，負責督促組員向客戶提供服務、處理客戶查詢，以及協助客戶使用投注設施。梁被控9項公職人員接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第4（2）（a）條。
先後9次收「利是」　最多一次達2,000元
其中8項控罪指，被告涉嫌於2017年中至2018年期間，無合法權限或合理辯解，先後8次從一名客戶接受每封約200元的「利是」，作為在上述馬會場外投注處，向對方提供有關投注活動的客戶服務的誘因或報酬。

餘下一項控罪，被告則涉嫌於2018年2月農曆新年期間一個場合，無合法權限或合理辯解，以相同目的從上述客戶接受一封約2,000元的「利是」。
方國珊參選兩日申報選舉開支260萬　林卓廷質疑濫報　促廉署徹查
廉署起訴銅鑼灣皇冠假日酒店前工程總監　收工程公司東主回佣20萬
廉署起訴政總佳定物業經理及前保安　涉收1.5萬賄款助保安續受僱
廉署起訴海關督察　涉向下屬索5萬元貸款　周三應訊
Olympus香港分公司稱遭廉署搜辦公室　入稟求取回法律保密權資料
曾稱不服務支持23條立法市民　離島區議員王進洋被廉署召見調查
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。