馬會兼職分行主任涉收客戶3,600元「利是」　廉署落案起訴

廉政公署今日（14日）落案起訴一名香港賽馬會前兼職分行主任，控告他涉嫌從一名客戶收取9封「利是」，共約3,600元，以向對方提供服務。被告已獲廉署准予保釋，將於星期五（16日）在西九龍裁判法院答辯。

廉政公署落案起訴一名香港賽馬會前兼職分行主任，控告他涉嫌從一名客戶收取9封「利是」，共約3,600元。（資料圖片／余俊亮攝）

於荃灣場外投注處工作

廉署指，今年58歲被告梁偉雄，在案發時，受聘於馬會為兼職分行主任，獲派在荃灣一間場外投注處工作，負責督促組員向客戶提供服務、處理客戶查詢，以及協助客戶使用投注設施。梁被控9項公職人員接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第4（2）（a）條。

先後9次收「利是」 最多一次達2,000元

其中8項控罪指，被告涉嫌於2017年中至2018年期間，無合法權限或合理辯解，先後8次從一名客戶接受每封約200元的「利是」，作為在上述馬會場外投注處，向對方提供有關投注活動的客戶服務的誘因或報酬。



餘下一項控罪，被告則涉嫌於2018年2月農曆新年期間一個場合，無合法權限或合理辯解，以相同目的從上述客戶接受一封約2,000元的「利是」。