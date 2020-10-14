司機涉姦女友舊同學｜海鮮晚餐後疑借醉行兇　翌日短訊：多謝款待

中年的士司機涉趁女友不在港，到女友中學同學家作客，煮海鮮共進晚餐，並趁對方醉酒下施暴，侵犯時更說：「Sorry，我好想插你。」翌日並向事主發短訊稱：「多謝款待。」的士司機被捕後向警方稱案發時太醉，陽具不能勃起，不肯定是否有發生性行為。他否認一項強姦罪，案件今(14日)在高等法院開審。

被告梁棟華，被控於2016年11月28日，在杏花邨一單位強姦X。案發時被告為51歲；女事主X則40多歲，曾離婚。

被告是X好友的男友

事主X供稱，被告是她一名中學同學的男友，X和同學見面時，被告亦會陪同出席。X形容她和被告屬普通朋友，聯絡不多，知道被告為夜更的士司機。她與被告的女友是好朋友，加上被告曾替X搬屋，故認為被告可信任。

於2016年11月，X傳訊息予被告，表示可歸還向被告所借的相機線，並相約一同用膳。兩人最約定到X的家煮海鮮，由於被告的女友不在港，因此未有出席。

被告梁棟華涉強姦其女友的中學同學。(朱棨新攝)

沙發跌落地氈被吻胸

案發日晚上，被告在X家晚飯。X席間飲了3杯酒，感到眩暈，遂靠在沙發休息。惟X突感到痛楚，張開眼發現被告正在吻她。她圖推開被告，又叫「行開」，但不果。兩人糾纏期間，她由沙發跌至地氈。被告扯開她的胸圍，又吻她的胸，並脫掉雙方的褲子，然後把X強姦。被告在強姦時，更謂：「Sorry，（X的英文名），我好想插你。」

問被告為何在她家不著褲

X被強姦後穿回衣服，並回到自己的房間，用被子包裏自己。翌日早上，被告表示想和她說話，X反問當時僅穿內褲的被告：「點解你在我屋企唔著褲？」

X在被告離開其住所後，收到被告的WhatsApp訊息說：「多謝款待。」X於同日晚上再收到被告的訊息，稱：「Sorry，昨晚飲多咗抱歉。」

難承受創傷決定報警

X又指，曾想過把事件告知被告的女友，因覺「講咗都無用」，最終未有向好友透露。惟X因無法承受事件的創傷，遂把事件告知舅母，並在對方陪同下於2016年12月報警。

X庭上指，事後把被告在WhatsApp的名字，改為「阿華強姦犯」。

被告稱太醉不能勃起

控方開案時透露，被告被捕後，警誡下稱案發晚曾和X一同飲酒，迷糊間不知怎樣和X攬在一起。被告又自稱飲得太醉，陽具不能勃起，不肯定有否和X發生性行為。

案件編號：HCCC414/2019