新冠肺炎・最新｜消息︰港府與新加坡就「旅遊氣泡」達成臨時協議

本港疫情反覆，衞生署昨日（14日）公布前日熱帶風暴浪卡襲港時因掛8號風球，化驗所未能進行工作，以致出現「零確診」個案，累計維持5,202宗。昨日恢復化驗，即增數宗初步呈陽性個案，消息指，今日（15日）大概有12宗確診，重回雙位數水平。 新個案中涉及一名香港管弦樂團樂手，患者曾參與上周五在香港文化中心音樂廳的演出；九龍木球會昨亦公布，接獲衞生防護中心通知，一名本月9日曾到訪的會員確診，因此今日會關閉清潔消毒，所有員工都會接受病毒測試。 另外，商務及經濟發展局局長邱騰華，將就旅遊氣泡事宜，下午2時半會見傳媒。消息指，港府與新加坡政府，已就「旅遊氣泡」達成臨時協議。《香港01》將直播記者會情況。

【13:11】消息指，港府與新加坡政府，已就「旅遊氣泡」達成臨時協議。另

【12:08】消息指，民政事務局局長徐英偉，在檢測結果呈陰性後，已決定將恢復公務。另民政事務局相關員工亦已完成檢測，全部結果呈陰性，有需要時將會再進行病毒檢測，亦會遵從衞生防護中心的防疫措施及建議。

新冠肺炎｜酒吧業促放寛延長營業至2AM：「係生與死嘅分別」

【11:20】尖沙咀私人酒吧China Secret爆發感染群組，香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁今日（15日）表示，目前只有個別酒吧有染疫，政府應盡快放寬酒吧規限，放寛營業至凌晨2時，「多兩小時係生與死嘅分別」。

▼酒吧業界採取防疫措施 望當局放寬營業限制▼

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新冠肺炎｜何栢良：食環與食肆開會 訂檢測清單 廁所通風最重要

【10:52】港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（15日）在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，食環署近日與飲食業界商討，設立全面的檢查清單，涵蓋5大範圍及38個項目，他認為廁所通風為其中重要的一環。他亦認為，有4大類人士必須檢測，包括確診人士的緊密接觸者、非緊急接觸者、高危人士群組，以及有新冠肺炎相關病徵的市民。

【10:46】消息指，本港今日新增大概12宗新冠肺炎確診個案。



【10:10】民政事務局局長徐英偉病毒檢測結果為陰性。香港管弦樂團一名單簧管樂手初步確診新型肺炎，而徐英偉上周五曾出席確診者參與的表演。

【00:30】香港管弦樂團表示，衞生防護中心昨日確認樂師Lorenzo Iosco確診，他正在醫院接受治療及隔離，現時情況穩定，他最近沒有外遊紀錄。港樂表示，演出期間他沒有直接接觸任何公眾人士，進入香港文化中心時進行體溫探測，體溫正常。

港樂稱在表演期間，已採取相關防預措施，包括每位弦樂表演者均使用個人譜架，及建議所有弦樂表演者戴上口罩；所有木管和銅管吹奏樂器表演者之間均放置塑膠屏障，而所有屏障亦已定期消毒。

確診大廈食肆｜天晉患者任職IFC Apple Store 同屋患者光顧譚仔

【00:00】受打風影響，衞生署今日公布昨日未錄得確診個案，但有初步陽性個案，疫情仍未受控。

根據衞生防護中心資料，居於將軍澳上蓋天晉的第8座的兩名男患者，其中一人於潛伏期曾光顧區內寶盈花園中華小廚及彩明商場譚仔雲南米線；另一人則到過中環IFC商場，而該商場蘋果店Apple Store則於昨日（13日）及今日停業清潔，據了解，患者為該店店員，由於店方沒有通知哪位同事染疫，因此惹起憂慮。

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▼10月2日起重開處所及放寬措施▼