新冠肺炎・最新｜港樂樂師確診源頭未明　徐英偉測試結果為陰性

本港疫情反覆，衞生署昨日（14日）公布前日熱帶風暴浪卡襲港時因掛8號風球，化驗所未能進行工作，以致出現「零確診」個案，累計維持5,202宗。 昨日恢復化驗，即增數宗初步呈陽性個案，當中涉及一名香港管弦樂團樂手，患者曾參與上周五在香港文化中心音樂廳的演出；另九龍木球會昨亦公布，接獲衞生防護中心通知，一名本月9日曾到訪的會員確診，因此今日會關閉清潔消毒，所有員工都會進行病毒測試。

【10:10】民政事務局局長徐英偉病毒檢測結果為陰性。香港管弦樂團一名單簧管樂手初步確診新型肺炎，而徐英偉上周五曾出席確診者參與的表演。

【00:30】香港管弦樂團表示，衞生防護中心昨日確認樂師Lorenzo Iosco確診，他正在醫院接受治療及隔離，現時情況穩定，他最近沒有外遊紀錄。港樂表示，演出期間他沒有直接接觸任何公眾人士，進入香港文化中心時進行體溫探測，體溫正常。

港樂稱在表演期間，已採取相關防預措施，包括每位弦樂表演者均使用個人譜架，及建議所有弦樂表演者戴上口罩；所有木管和銅管吹奏樂器表演者之間均放置塑膠屏障，而所有屏障亦已定期消毒。

【00:00】受打風影響，衞生署今日公布昨日未錄得確診個案，但有初步陽性個案，疫情仍未受控。

根據衞生防護中心資料，居於將軍澳上蓋天晉的第8座的兩名男患者，其中一人於潛伏期曾光顧區內寶盈花園中華小廚及彩明商場譚仔雲南米線；另一人則到過中環IFC商場，而該商場蘋果店Apple Store則於昨日（13日）及今日停業清潔，據了解，患者為該店店員，由於店方沒有通知哪位同事染疫，因此惹起憂慮。

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▼10月2日起重開處所及放寬措施▼