時事漫畫教師被投訴不獲中學續約　稱不懂拿捏紅線︰白色恐怖嚴重

近日教育界風波不斷，多個關注教育組織批評教育局製造白色恐怖，無理干預教育自主毁教育界。其中一名於6月被解僱的黃老師，於去年5月在社交媒體建立「vawongsir」帳戶，主要創作不敏感的時事題目。他於今日（15日）在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，今年6月校方以資金不足為由不再續約，但他於當晚在招聘網站發現，學校在聘請與他相同科目的老師。他認為，目前白色恐怖的情況嚴重，不清楚如何拿捏「紅線」，但強調不會阻止他繼續創作的意欲。

近日教育界風波不斷，多個關注教育組織批評教育局製造白色恐怖，無理干預教育自主毁教育界。（資料圖片／李澤彤攝）

黃老師於商台節目中透露，他是一名視覺藝術及通識老師，於去年5月在社交媒體建立「vawongsir」帳戶，當時仍未發生反修例事件，主要創作不敏感的時事題目漫畫。他強調，創作僅為抒發情感，並沒有用作教導學生。但直至今年1月，他接獲教育局的投訴，要求回應「vawongsir」帳戶，以及另一個私人帳戶，是否屬於他本人。他指，由於不知道投訴人是誰，亦不知道投訴的內容，故沒有回應投訴，事件亦不了了之。

黃續指，今年6月校方以資金不足為由不再續約，而他亦願意減薪以半職繼續任教，卻被校方拒絕，但他於當晚在招聘網站發現，學校在聘請與他相同科目的老師。但他表示，事件不會影響繼續創作的意欲，「我一日仲畫到都會繼續畫落去，但會唔會有自我審查呢？一定有，會再三思量係咪會觸犯到某啲條例。」

黃斥責政府在進行一系列打壓，不相信教師的專業，能教導學生正反論證以及正確的事實，質疑「 唔係親中老師就係散播港獨？」他認為，目前白色恐怖的情況嚴重，不清楚如何拿捏「紅線」。「他日我講中國霧霾好嚴重，我係咪煽動緊唔愛國嘅情緒？」