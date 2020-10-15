消委會｜FANCL指測試單一報告欠中肯　非以真人皮膚不夠準確

消委會從市面上搜集了30款適合面部使用的防曬產品，就其SPF及UVA防曬效能作測試。結果發現25款產品或83%未能達到標示的效能，當中聲稱SPF值達50以上的FANCL SUNGGUARD50+ PROTECT UV，在消委會的測試中，皮膚測試SPF系數僅為14.3，防曬效能僅得標示的近三成左右。 FANCL對測試結果有不同意見，認為消委會所用的由澳洲實驗所Eurofins與其公司所沿用的美國實驗所Cantor Research Laboratories及中國國家藥監局批核防曬產品認可實驗所的兩份獨立產品測試報告的結果相差頗大，認為以公平及準確為原則，可參考多一間實驗室的結果再作平衡。

FANCL於9月中收到消委會的檢測結果及對其作回應後，指其SPF值只有14.3，跟公司所委任的美國實驗室及中國國家實驗室所得出的結果，其SPF值59.7及52.6相差太多，此外，對於PA值方面，兩所實驗室為PA+++，而消委會的報告為PA++結果亦有大出入，認為是不同的實驗室所採樣方式有異而得出的分別。

▼14款 SPF 30 至 50（高度保護）防曬產品▼

+ 23 + 23 + 23

公司執行董事陳馬木蘭指，消委會需於公司在兩星期內有所回應，由於再次作出驗測需花上兩個星期時間，不足夠時間作出「平反」，然而，所測試的產品為同一批次，但因消委會委托的澳洲實驗室，所採用的為舊有的ISO標準，而公司所用的為2019年新的ISO標準，認為是更為準確，此外，其PA值中，公司所用的是真人皮膚測試，而消委會則為非人體皮膚測試，認為結果會有所差異，並應該為公平及準確度計算，應該多向一兩所化驗所取不同報告平衡結果。

另外，陳馬木蘭指，自得到消委會的報告後，先後多次跟其書信往來及作出一次會面，並向其解釋以往的檢測報告分別，以及提出複檢要求，但消委會以報告結果已足夠作回覆，此外，海關亦於9月中向FANCL了解情況，公司同樣交出兩所實驗室的結果，現時有待最後回覆。

而陳認為，今次報告為產品功能性質，擔心消費者看罷結果後，不了解真實上不同檢測方式得到不同結果有所誤解，認為消委會可再作考慮後才提出報告，會較公平。