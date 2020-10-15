海鮮餐後涉姦案｜辯方指被告因未能勃起惹不滿　事主堅稱遭強姦

中年的士司機與女友中學舊同學共進海鮮晚餐後涉強姦案續審，女事主今(15日)接受辯方律師盤問時，承認案發前兩個月曾單獨和被告見面及吃飯，被告更在她家留宿，但被告只睡沙發，二人無作任何親密行為。惟律師指兩個月後的案當晚，被告與事主海鮮晚飯後均酒醉，被告有吻和摸事主下體，惟他的陽具未能勃起，惹來事主不滿。事主否認說法，並強調當晚曾遭司機強姦。

被告梁棟華，否認於2016年11月28日在杏花邨一單位強姦X。案發時被告為51歲；X則為40多歲。

被告梁棟華涉強姦其女友的中學同學。(朱棨新攝)

認被告曾留宿但無親密行為

事主X在接受辯方盤問時透露，於2016年9月5日，被告曾到她的住所，她和被告曾一同用膳和飲酒。X曾向被告提及她遇上公司欠薪的問題，被告亦有談及女友「好惡頂，脾氣好壞」。被告當晚在她的住所留宿，但只睡在沙發，兩人未有發生親密行為。

辯方律師卻指，當晚被告與事主共進晚餐時，被告曾向X送上蟹鉗，被告亦有捉住X的手，並在X未有反抗下吻她。X回應：「我無畀佢鍚我塊面。」

被告無法勃起事主感不滿

辯方又指，案發當日，X和被告都喝醉，被告曾摸X的下體，惟被告的陽具未能勃起，X因此感到不高興。X即激動表示案發時只感到痛苦，不清楚被告的陽具是否勃起，強調曾遭強姦。

辯方續指，被告最終扶X回房間，翌日早上離開，X否認。辯方又指，X和朋友的男朋友發生親密行為，難以向朋友解釋。X回應：「唔會咁做」。

案件編號：HCCC414/2019