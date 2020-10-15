廚師稱受托以假350萬本票騙走法拉利　被判入獄3年4個月

廚師涉嫌欲以利用假銀行本票購買兩部價值分別為220萬及350萬的法拉利跑車，其中一名代理人對本票存疑避過損失，另一部車的受托人則收過虛假本票後，讓廚師駛走跑車。廚師今(15日)在區域法院承認4項訛騙罪，並稱他是受人所托去處理該汽車交易，法官指案件經精心策劃，被告角色不輕，且涉案跑車價值不菲，亦不知保險公司會否視之為汽車失竊案，賣家可能不獲賠償，判被告入獄3年4月。

被告陳德康（35歲）承認兩項使用虛假文書罪、一項企圖以欺騙手段取得財產罪，以及一項以欺騙手段取得財產罪。

被告陳德康在區域法院認罪被判入獄3年4月。(資料圖片)

兩車主網上登廣告放售跑車

涉案的兩輛法拉利的車主分別為B＆G Fortune Limited及Aim Spread Limited，前者授權一名姓樓的人士作保管人，後者則委托一名姓麥人保管。兩車的車主均透過在網上登廣告放售。

首賣家代理對本票存疑避過一劫

其中樓負責保管的跑車收到訊息，有準買家願以220萬購買，並相約去年12月4日在長沙灣政府合署見面。樓應約時被告現身，並稱受托處理交易，樓亦拍下其身份證，惟對被告手上的本票存疑，要求到銀行核實，被告即藉詞拿走本票離開，交易亦未有完成。

另一受托人事後才知本票屬假

另一名賣家亦收到訊息，有準買家稱對其跑車感興趣，並願付350萬元，該賣家姓麥的代表在同年12月9日往處理交易時，從被告手上接過350萬元的本票，麥並填寫汽車過戶表格，及讓被告駕走汽車。惟事後才得悉本票屬虛假，本票上顯示的賬戶亦早已被取消。

被告稱受人所托處理交易

被告同月21日欲離港時被捕，並承認為一名姓何男子曾處理車輛過戶事項，他從友人手上獲得涉案本票，他以為是真的，遂依從照指示往辦理手續及駕走法拉利至指定停車場，再將車匙交給友人。

被告求情時稱去年因社會事件而失業，兒子及母親均患病需醫藥費，他為了賺取4萬元報酬，卻因而被利用犯案。

官指案件經精心策劃

法官指案件經精心策劃，幸而首名賣家代表機智而避過一劫，惟被告5日內兩犯案，涉案跑車更價值不菲，亦屬加刑因素。被告雖非主謀，惟案中扮演積極角色，受害的賣家亦或未能得到補償，故判被告入獄3年4個月。

案件編號：DCCC393/2020