新冠肺炎疫情影響下，全球多個地方實施入境禁令，搭飛機到外地散心似乎成為夢想。有航空公司推出「環港遊」體驗，於香港領空飛行一個多小時，途中有機會欣賞市區景色或者是離島的翠綠景物，航程將會由機師視乎當日風向跟航空塔職員聯絡而定。 《香港01》記者今日率先乘搭首航，直擊整個遊機河的過程。為保持社交距離，航班只會開放65%的座位，機艙內盡量減少提供飲食，亦會有專責職員提醒減少離坐和等候洗手間毛的時間。旅程中，空中服務員會跟乘客大玩Bingo遊戲，送上豐富獎品，相信為航空體驗中的首次。

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香港快運（HK Express）推出香港飛行體驗「環港遊」，在香港的領空飛行1.5小時，讓港人可以重拾外遊感覺。這趟不一樣的旅遊體驗，飛行行程將會分兩條航線，分別是靠近市區和效外離島線，由機師視乎風向逆行而定。

今日的體驗旅程由東涌出發，經過屯門到荃灣，再飛到九龍灣上空到將軍澳，機師其後帶領乘客衝上雲層，飛往香港島，香港快運表示，若果天氣情況許可，機師會跟航空塔職員即時溝通，到某一個地方低飛盤旋，讓乘客有另一個體驗，但一切要視乎情況而定。

香港快運率先使用全新航機接載香港遊的乘客，乘客需要每10個一組緊貼職員而行，途中不得離隊。機場管理局會安排一個離開其他國際旅客較遠的位置予「環港遊」旅客。參加是次活動的乘客不得到貴賓室及餐廳，同時亦要到指定的洗手間使用，隔絕本地客人與國際旅客之間的接觸，期間有大批機場服務員在現場視察。飛機降落後，乘客亦要尾隨原本負責的職員離開，直至到達入境大堂才會解散，強調原因主要是因為讓相關乘客無需進行強制或家居檢疫。

機艙內首次出售各款的防疫產品。（梁煥敏攝）

香港遊乘客會乘搭全新航機，以往「迫爆」整班航機的情境不復再，航空公司會在三排一列的座位中，留空中間位置，以保持社交距離。整個航班有184座位，現時只會接載122名乘客，即載客量的六成半左右，以確保各人保持1.5米距離。

以往前座會放置免稅店產品介紹書籍及小食菜單，現時將會全部收回，香港快運發言人說，「以往試過書籍裏邊會有病毒，我哋冇理由每一頁書都清潔，而家只可以拎走晒佢。」機師亦會於飛行前提醒旅客盡量減少在機艙上走動，免增加聚集風險，並會派專責職員留意洗手間會否已經「滿座」，提醒排隊等候的乘客先行離開回座等候，並會於每15分鐘一次留意洗手間的清潔情況。

整個機程乘客要戴上口罩，機艙內亦不會提供熱飲，但會限量供應小食及室溫飲品。以往比較受歡迎的免稅產品大多為化妝品、香水及香煙等，現時公司已增加不同的抗疫產品，包括免觸式探熱器、空氣清新機等。

航機會低飛荃灣至葵涌方向。（梁煥敏攝）

途中機艙服務員及機師亦向乘客講解飛行情況及景色，而坐在中間位置的乘客或會感到有點悶，於是途中機艙服務員會跟乘客互動玩Bingo「玩遊戲」娛樂一下，乘客有機會獲得獎品，事實上，遊戲完結不久，航班已經徐徐低飛到靠近海面的位置，旅程亦隨即結束。整趟行程尚算革新，現時三個可出售的航程之中，現時餘下11月8日予旅行社出售的機位仍可購買，但大部份亦要聯同其他的酒店優惠及景點配合而購買。