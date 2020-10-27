專訪｜港大前副校賀子森：國際化倒退　勸港府守Open Door Policy

近日港大副校長人事任命再次引起社會熱議，事實上學者能否完成「任期」離開亦一直備受關注。香港大學前副校長（研究）賀子森於今年2月正式離任，惟他並未完成原定的5年合約任期，便已決定返回定居逾30年的新加坡，出任當地科技研究局新設的副總裁（研究）一職。 「我係一個好喜歡挑戰嘅人。」身處新加坡的賀子森接受《香港01》專訪時，如此總括離任原因，強調沒有其他考慮，然而談及在港大的四年時間，卻觀察到香港在國際化層面有所倒退，開始集中以本地及中國內地為中心，與新加坡的多元化發展有分別；而香港人的英文能力亦有退步，是箇中因素之一。 賀子森認為，港府多年來只重視商業發展，現時反而應著手發展工業科研，拉近科技與普羅市民的距離，留住博士、博士後等高增值人才，或是香港繼續發展的一條出路，「唔係要佢哋去做一個只要求學士畢業生職位，係點樣可以創造高增值人才職位？其實就係同工業科研息息相關。」

賀子森：「新加坡的未來發展有好大挑戰性，而我係一個好喜歡挑戰的人。」（資料圖片／歐嘉樂攝）

賀子森在黃大仙徙置區長大，中學畢業後到英國升讀倫敦帝國學院，及後在牛津大學修畢博士，然後再到美國耶魯大學擔任博士後研究員（Postdoctoral）。1984年起他到新加坡國立大學化學系任職逾31年，2015年重回香港，任職港大副校長（研究）。

新加坡銳意發展工業科研 因而獲邀往新加坡

詎料，賀子森未完成5年合約任期，今年2月再次離開香港，返回新加坡。賀子森的離任原來是一個偶然機會，他去年接獲新加坡科技研究局（A*STAR）一名朋友的邀請，指當局銳意發展工業科研結合城市發展、技術轉移，將開設副總裁（研究）職務；對方認為他是合適人選，邀請出任。

賀子森形容，香港社會在國際化方面有所倒退，開始傾向以本地及中國內地為中心，這方面與新加坡的多元化發展有分別。（資料圖片／歐嘉樂攝）

「新加坡的未來發展有好大挑戰性，而我係一個好喜歡挑戰嘅人。」賀子森認為，該職務十分適合自己，與此同時亦能返回新加坡與妻女團聚，省卻太太經常「飛來飛去」的舟車勞頓，最終去年決定離開港大。

賀子森於2018年接受《香港01》專訪時談及，新加坡投放研究資金比香港多，「香港係有進步，但進步幅度比新加坡少。」他當時認為，香港的科研、創科出路狹窄，具前景的職位大多集中於商界、金融界。

香港未來發展首要考慮如何留住博士及博士後人才



兩年後，重回新加坡的賀子森同樣認為，香港多年來重視商業、金融發展，對於工業發展、學生出路方面並不特別著重。他以新加坡為例，於90年代起發展工業科研，逐年投放大量資金，致力將科技普及化，拉近科研與市民的距離，讓市民感受到從中受惠。

賀子森形容，發展工業實際上有助改善學生出路，「下至學士畢業生，上至博士畢業生都有合適職位。」他由此引申至香港的未來發展，認為發展工業的首要考慮，是如何能留住博士及博士後資歷等高增值人才的出路，「而唔係要佢哋去做一個只要求學士畢業生職位，係點樣可以創造高增值人才職位？其實就係同工業科研息息相關。」

新加坡科技研究局是下屬新加坡政府部門貿易和工業部的獨立研究機構，近年聚焦能源、人工智能、大數據、環境、能源及機械人工業。據賀子森觀察，香港較難找到類似下屬政府的獨立研究機構，而香港的大學較傾向學術性，主要重視學生的發展及學術成就。

賀子森直言返回新加坡後有兩點最不習慣，包括不能經常去郊外接觸大自然。（資料圖片／歐嘉樂攝）

不習慣新加坡不能經常去郊外 無合口味美食

撇除工作因素，賀子森直言返回新加坡後有兩點最不習慣，包括不能經常去郊外接觸大自然、沒有如香港般多元化、合口味的美食，「香港去郊外遊山玩水好方便，但新加坡就比較悶。」

本港國際化退步 首要衝擊學術發展

賀子森雖已移居外地，但對於故鄉香港，可說是愛之深，責之切。回港的4年間，他發現本地金融及法律等制度基礎仍十分穩固，但香港社會在國際化方面有所倒退，開始傾向以本地及中國內地為中心，這方面與新加坡的多元化發展有分別；而他正正認為，國際化對學術及研究發展來說十分重要，否則香港不能吸納世界各地的人才精英。因此，香港在國際化方面的退步，首要衝擊及影響學術發展。

據賀觀察，香港人整體的英文水平有所退步，是國際化倒退的箇中因素之一，長遠會影響香港社會與海外各國的溝通交流。他認為，香港過往依靠其國際化地位，吸引跨國大機構進駐，由此他呼籲政府應「開更多扇門」，更有決心執行「Open Door Policy（開放門戶政策）」，才能維持香港的整體競爭力。