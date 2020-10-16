新冠肺炎・最新｜增7宗確診　心理衞生會社工曾與8院友大埔踩單車

本港疫情反覆，今日（16日）新增7宗確診個案，錄得一宗無源頭本地個案，患者是心理衞生會李鄭屋宿舍社工，至今本港個案累計5,221宗。確診宗數重返雙位數，但商務及經濟發展局昨宣布與新加坡政府設立「旅遊氣泡」達原則性協議，意味港人外遊有望。

新冠肺炎｜張竹君：荃灣帝盛等待檢測結果中心將完約 或需換酒店

【18:20】網上有傳，青衣一間酒店將被徵用作等待檢測結果中心，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君於記者會上表示，據知荃灣帝盛酒店的合約將到期，或需要更換酒店，但現時未有詳情。

她又呼籲，於本月9日及10日曾觀看香港管弦樂團音樂會演出、共1400名觀眾應到臨時檢測中心作病毒測試。

新冠肺炎｜法國及俄羅斯新納入高風險地區 返港須交病毒陰性報告

【17:24】政府今日會就《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章）的最新指明刊憲，由10月26日起將法國及俄羅斯加入指明地區，以更有效應對疫情，令指明地區增至13個。

政府早前訂立第599H章，就從極高風險地區到港人士實施檢測及檢疫條件，以減低他們為香港帶來的衞生風險。食物及衞生局局長已在較早時候刊憲指明有關措施適用於11個指明地區（即孟加拉、埃塞俄比亞、印度、印尼、哈薩克斯坦、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓、南非、英國及美國），並因應規例實施以來的實際情況調節相關條件。

【16:38】醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲表示，截至今早9時，在過去24小時醫管局系統呈報17宗個案，有8名病人康復出院，至今累計4950名病人出院; 1名疑似病人出院。截至今早9時，有130名確診病人分別在醫管局19間醫院留醫當中12人情況危殆；6人情況嚴重；112人情況穩定。

負壓病床數目1139 張，使用率58.3 %；負壓病房數目是631 間，使用量 67.8 %

醫管局裝備方面，今日為止有5200萬外科口罩；490萬個 N95 / 外科呼吸器；640萬件保護衣；1080萬個面罩，存量可供使用6個月。

新冠肺炎｜心理衛生會宿舍社工確診 傳染期曾一行12人大埔踩單車

【16:33】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君：截止今日凌晨零時，本港新增7宗確診個案，6宗是輸入個案，另外1宗個案是源頭不明，為28歲男，任社工，心理衛生會李鄭屋中途宿舍負責輔導工作，在辦公室工作，另宿舍41院友。社工在10月12日最後一日上班，與8院友一齊由沙田踩單車至大埔，有戴口罩。

他在沙田租單車，踩單車後在沙田新城市廣場食肆大家樂食飯，佢主要同一位同事食飯。男病人於潛伏期與朋友打籃球，學結他，不是密切接觸者，與他一同踩單車有11人，全部入檢疫中心。

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港航搶閘推FLYCATION 本月24日搞一班「飛悅香港」觀賞日落航班

【16:10】繼HK EXPRESS香港快運推出FLYCATION「環港遊」後，香港航空今日（14日）公布將於本月24日（星期六）營辦一班「飛悅香港」觀賞日落航班，較快運首班FLYCATION提早一星期「首航」。航班將於當日下午4:30由香港國際機場起飛，在距離香港200海里內的南中國海上空飛行，港航稱在90分鐘的航程中，乘客可在空中欣賞壯麗的日落，並鳥瞰極其美麗的香港城市景色。



港航官網100張機票推出約半小時即已售罄，不過仍可向其他旅行社購買。

新冠肺炎｜李鄭屋宿舍職員確診 11人須檢疫 員工檢測呈陰性

【14:52】香港心理衞生會位於深水埗的李鄭屋宿舍有一名職員確診新冠肺炎，相關職員負責執行個案輔導工作，本周一（12日）最後上班。香港心理衞生會已安排一名緊密接觸者及10名其他接觸者檢疫，並收集職員和服務使用者樣本檢測，該名緊密接觸者首次病毒檢測呈陰性。近日衞生署公布的個案中，並未有提供上名患者，料屬新個案。

新冠肺炎｜印度珠寶商Papu Butani確診 尖東好時中心公司落閘



【14:24】本港新冠肺炎疫情未止，據悉昨日 （15日）確診的73歲男患者（第5207宗個案）為印裔珠寶商人Papu Udharam Butani。他現時在本港持有12間公司，其中珠寶公司BUTANI JEWELLERY LTD. 位於尖東好時中心5樓。記者今午到達該地址，發現公司已經落閘。

旅遊氣泡｜旅行社東主協會稱幫助有限 市民憂旅行染疫︰好似賭博

【12:09】香港旅行社東主協會會長葉慶寧今日（16日），分別於商台《在晴朗的一天出發》及港台節目《千禧年代》表示，除非香港能與大灣區通關，否則對業界幫助有限，又指近年來市民不通過旅行社，轉為在網上買機票及租酒店。而聽眾亦表示不會到新加坡旅行，擔心若不幸在新加坡確診後，不知道可如何順利回港，亦不清楚旅遊保險會否包括新冠肺炎。

【11:02】消息表示，今日新增大概7宗新型確診個案。

旅遊氣泡｜何栢良：新加坡社交措施更辣 商場查證件號碼分流



【10:58】港府將與新加坡推行雙邊「航空旅遊氣泡」，恢復旅客往來。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今日（16日）指出，新加坡的社交距離措施比香港更辣，設證件單雙數分流，或替旅客帶來不便。何續稱，港府將與新加坡商討落實細節，若香港疫情短期內惡化，成事機會恐添變數。

▼10月2日起重開處所及放寬措施▼

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昨日焦點：

新冠肺炎｜染疫男商人曾光顧Zuma 餐廳名列亞洲20大最佳餐廳

新冠肺炎｜今新增兩宗無源頭 73歲商人曾到木球會、置地Zuma用餐

新冠肺炎｜政府仍構思強制檢測安排 僅呼籲私家醫生提高懷疑指數

新冠肺炎｜酒吧業促放寛延長營業至2AM：「係生與死嘅分別」

新冠肺炎｜何栢良：食環與食肆開會 訂檢測清單 廁所通風最重要

旅遊氣泡｜為何是新加坡？梁子超解釋幾大原因 籲為旅客特設酒店

一文看清本港與新加坡互建旅遊氣泡 兩地旅客符四大條件毋須檢疫