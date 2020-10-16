新冠肺炎・最新｜消息：今日新增大概7宗確診

社會新聞
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本港疫情反覆，昨日（15日）新增12宗確診個案，繼續錄得無源頭個案，涉及香港管弦樂團樂手及居於飛鵝山飛鵝花園的男商人，至今本港個案累計5,214宗。確診宗數重返雙位數，但商務及經濟發展局昨宣布與新加坡政府設立「旅遊氣泡」達原則性協議，意味港人外遊有望。

【11:02】消息表示，今日新增大概7宗新型確診個案。

旅遊氣泡｜何栢良：新加坡社交措施更辣　商場查證件號碼分流

【10:58】港府將與新加坡推行雙邊「航空旅遊氣泡」，恢復旅客往來。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今日（16日）指出，新加坡的社交距離措施比香港更辣，設證件單雙數分流，或替旅客帶來不便。何續稱，港府將與新加坡商討落實細節，若香港疫情短期內惡化，成事機會恐添變數。

▼10月2日起重開處所及放寬措施▼

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新冠肺炎｜政府仍構思強制檢測安排　僅呼籲私家醫生提高懷疑指數

新冠肺炎｜酒吧業促放寛延長營業至2AM：「係生與死嘅分別」

新冠肺炎｜何栢良：食環與食肆開會　訂檢測清單　廁所通風最重要

旅遊氣泡｜為何是新加坡？梁子超解釋幾大原因　籲為旅客特設酒店

一文看清本港與新加坡互建旅遊氣泡 兩地旅客符四大條件毋須檢疫

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