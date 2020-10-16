新冠肺炎・最新｜消息：增大概7宗確診　心理衞生會宿舍員工染疫

本港疫情反覆，昨日（15日）新增12宗確診個案，繼續錄得無源頭個案，涉及香港管弦樂團樂手及居於飛鵝山飛鵝花園的男商人，至今本港個案累計5,214宗。確診宗數重返雙位數，但商務及經濟發展局昨宣布與新加坡政府設立「旅遊氣泡」達原則性協議，意味港人外遊有望。

新冠肺炎｜李鄭屋宿舍職員確診 11人須檢疫 員工檢測呈陰性

【14:52】香港心理衞生會位於深水埗的李鄭屋宿舍有一名職員確診新冠肺炎，相關職員負責執行個案輔導工作，本周一（12日）最後上班。香港心理衞生會已安排一名緊密接觸者及10名其他接觸者檢疫，並收集職員和服務使用者樣本檢測，該名緊密接觸者首次病毒檢測呈陰性。近日衞生署公布的個案中，並未有提供上名患者，料屬新個案。

新冠肺炎｜印度珠寶商Papu Butani確診 尖東好時中心公司落閘



【14:24】本港新冠肺炎疫情未止，據悉昨日 （15日）確診的73歲男患者（第5207宗個案）為印裔珠寶商人Papu Udharam Butani。他現時在本港持有12間公司，其中珠寶公司BUTANI JEWELLERY LTD. 位於尖東好時中心5樓。記者今午到達該地址，發現公司已經落閘。

旅遊氣泡｜旅行社東主協會稱幫助有限 市民憂旅行染疫︰好似賭博

【12:09】香港旅行社東主協會會長葉慶寧今日（16日），分別於商台《在晴朗的一天出發》及港台節目《千禧年代》表示，除非香港能與大灣區通關，否則對業界幫助有限，又指近年來市民不通過旅行社，轉為在網上買機票及租酒店。而聽眾亦表示不會到新加坡旅行，擔心若不幸在新加坡確診後，不知道可如何順利回港，亦不清楚旅遊保險會否包括新冠肺炎。

【11:02】消息表示，今日新增大概7宗新型確診個案。

旅遊氣泡｜何栢良：新加坡社交措施更辣 商場查證件號碼分流



【10:58】港府將與新加坡推行雙邊「航空旅遊氣泡」，恢復旅客往來。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今日（16日）指出，新加坡的社交距離措施比香港更辣，設證件單雙數分流，或替旅客帶來不便。何續稱，港府將與新加坡商討落實細節，若香港疫情短期內惡化，成事機會恐添變數。

▼10月2日起重開處所及放寬措施▼

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昨日焦點：

新冠肺炎｜染疫男商人曾光顧Zuma 餐廳名列亞洲20大最佳餐廳

新冠肺炎｜今新增兩宗無源頭 73歲商人曾到木球會、置地Zuma用餐

新冠肺炎｜政府仍構思強制檢測安排 僅呼籲私家醫生提高懷疑指數

新冠肺炎｜酒吧業促放寛延長營業至2AM：「係生與死嘅分別」

新冠肺炎｜何栢良：食環與食肆開會 訂檢測清單 廁所通風最重要

旅遊氣泡｜為何是新加坡？梁子超解釋幾大原因 籲為旅客特設酒店

一文看清本港與新加坡互建旅遊氣泡 兩地旅客符四大條件毋須檢疫