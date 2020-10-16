教育局突關閉教師中心　教協質疑政治考慮阻勝出　局方斥講法誤導

教育局決定結束有逾30年歷史的香港教師中心，除收回位於九龍塘教育服務中心的場地，亦變相取消今屆諮詢管理委員會的選舉。教協今年推薦最多候選人出選，教協副會長兼立法會議員葉建源批評，局方在未曾諮詢業界下，突然結束教師中心，做法並不尋常，質疑局方有政治考慮，意圖阻止教協出選名單大舉勝出選舉，促當區解釋有關決定。 教育局回覆查詢指，按照一貫原則，檢討教師中心的運作需要，並指有關計劃是以教師專業發展的路向及善用資源為依歸，而非選情或政治考慮，反駁將兩者扯上關係是「捕風捉影」及「誤導」。

諮詢管理委員會共設72席

香港教師中心自1989年成立，為教師舉辦專業發展及在職培訓，組織各項社交與文娛活動等，以鼓勵教師互相切磋和交流經驗。2006年4月由北角百福道遷往教育局九龍塘教育服務中心西座一樓。

中心設有電腦設備、議事區、休憩區、會議室等，可為合作的教育團體提供活動場地及器材；亦提供活動津貼申請，資助舉辦非牟利教師專業活動。教育局2019/20財政年度撥款60萬元，款項由中心審批。

中心一直由教師管理，其中諮詢管理委員會（簡稱諮管會）設有72席，35席由教育團體選出，35席由全港教師一人一票選出，2席由教育局常任秘書長委任。

諮管會於年初舉行兩年一度的選舉，教師民選的35席，今屆有57人競逐，當中34人為教協推薦出選。投票期原定2月結束，4月正式換屆，惟據報局方當時以疫情為，延後選舉至本學年初。

不過，《星島日報》今日引述消息指，教育局以需求不足、活動參與率偏低為由，決定結束教師中心，除收回位於九龍塘教育服務中心的場地，亦連帶取消今屆諮管會的選舉。

教協副會長兼立法會議員葉建源批評，局方在未曾諮詢現有諮管會、師訓機構、校長及教師團體下，結束教師中心，做法並不尋常。（資料圖片）

葉建源：教協支持候選人勝選機會大​

教協副會長兼立法會議員葉建源批評，局方未曾諮詢現有諮管會、師訓機構、校長及教師團體，「連參選人都唔知」，卻突然以使用率不足為由，結束教師中心，做法並不尋常。

他指，過往諮委會均由親建制成員佔據主導，但今屆諮委會參選情況踴躍，教協支持的候選人為歷屆最多，按過往經驗勝選機會大，正「蓄勢待發」，但局方早前卻藉疫情延後選舉，今次更直接關閉教師中心，質疑局方今次決定有政治考慮，藉結束中心意圖阻止教協的名單勝出選舉。他形容教育局與政府對待立法會、區議會取態如出一轍，「輸打贏要」，批評當局不尊重制度，促公開解釋決定。

審計署曾批評每日僅11人到訪

審計署於2015年曾批評中心訪客人數偏低，每日平均僅有約11人到訪，建議局方應採取措施改善使用情況。他認為，中心處於教育局大廈內，場地保安森嚴，不如昔日舊校舍的位置開放，近年使用率的確不高，但中心不只為教育團體提供舉辦活動場地，更會撥款提供活動資助，一旦中心結束，他們需要另覓場地及資源，引起不便。

教聯會主席黃錦良表示，今日才從報章得悉教育局結束中心的決定，認為當局諮詢不足，「應該要問下業界意見。」（資料圖片）

教聯會：當局決定諮詢不足

教聯會主席黃錦良表示，今日才從報章得悉教育局結束中心的決定，認為當局諮詢不足，「應該要問下業界意見。」

黃指，近年教師中心的教師專業培訓功能大不如前，新學年已轉為由教育局等提供新入職教師培訓，康樂活動亦非必然由中心舉辦，但是一年一度出版的學術性刊物《香港教師中心學報》質素甚佳；中心亦向會員提供場地及撥款申請，協助舉辦講座、研討會等活動。

他認為，局方即使取消教師中心以重整資源，前題亦應先保留《學報》、維持提供場地及撥款資助，盼局方交代今次決定詳情、如何解決中心會員需要等。

教育局：教師中心大致完成歷史使命

教育局回覆查詢指，按照一貫原則，檢討教師中心的運作需要，並指有關計劃是以教師專業發展的路向及善用資源為依歸，而非選情或政治考慮，「事實上，沒有人能預知選舉的結果，將兩者扯上關係是捕風捉影及誤導的説法。」

教育局稱藉疫情契機，檢視不同服務的運作模式，包括檢視教師培訓課程的現況和考慮善用資源的方式，不過未有回應收回中心場地後的用途。



局方指，教師中心於1989年成立成立，當時教師培訓課程、分享教學經驗及分享教學資源的機會都很少，但經過30年的教育發展，教師的專業水平已大大提升；教育局、辦學團體、大學、非政府機構等提供大量、多元化和優質的持續發展專業活動。

局方指，教師中心與其他專業發展活動在主題和模式上都出現「重疊」，參加人數長期偏低；同時，隨着多元模式交流活動和網上分享平台的發展，教師亦沒有需要專程前往中心進行交流分享，形容中心「已大致完成其歷史使命」。