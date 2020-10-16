直播｜李家超會見傳媒　料回應陳同佳案及美國制裁事宜

社會新聞
撰文：
最後更新日期：

保安局局長李家超今日（16日）出席撲滅罪行委員會，將於會議完結後，下午4時15於政府總部會見傳媒，交代本港罪案數字。

台灣殺人案疑犯陳同佳擬赴台投案未有進展，台灣陸委會強調要由台、港雙方政府談好相關司法互助安排，才處理陳同佳到台入境問題。

美國國務院日前根據《香港自治法》發表報告，正式向國際金融機構發出警告，要求不再與包括行政長官林鄭月娥、保安局局長在內等遭到制裁的人士有商業往來。

預料李家超將一併回應相關事宜，《香港01》屆時進行直播。

保安局局長李家超會見傳媒。（資料圖片）

首8個月劫案增2倍

本港2020年首8個月及2019年同期罪案數字，整體罪案由34,094宗上升至42,526宗，升幅24.7%；暴力罪案由5,484宗上升至6,183宗，升幅12.7%。

各類劫案升勢明顯，由去年首8個月的73宗升至今年同期214宗，升幅193.2%，當中持類似手槍物體勢案大增400%，由1宗升至5宗；金舖或錶行劫案由4宗升至10宗，上升150%。

犯罪被捕人數方面，少年犯（10至15歲）由530人上升至897人，升幅69.2%；青年犯（16至20歲）亦由1,104人增至2,040人，升幅84.8%。

陳同佳案｜建制團體到台駐港辦抗議　批台方政治計算阻陳同佳入境
陳同佳案｜蘇貞昌批「不只是渣男」　港府應趕快讓殺人犯繩之以法
陳同佳案｜港府斥台方有政治籌謀：不斷以不同藉口製造赴台障礙
陳同佳案｜陸委會回應潘曉穎母　堅持立場：台港政府需坐下來談談
陳同佳案｜管浩鳴代辦簽證遭拒　陸委會：殺人嫌犯不能自由行來台
陳同佳案｜台中央社證實已拒收簽證申請　陸委會再籲台港應先協商
陳同佳案｜潘曉穎母去信台陸委會　促簡化程序予陳盡快投案
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。