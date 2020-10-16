直播｜李家超會見傳媒　料回應陳同佳案及美國制裁事宜

保安局局長李家超今日（16日）出席撲滅罪行委員會，將於會議完結後，下午4時15於政府總部會見傳媒，交代本港罪案數字。

台灣殺人案疑犯陳同佳擬赴台投案未有進展，台灣陸委會強調要由台、港雙方政府談好相關司法互助安排，才處理陳同佳到台入境問題。

美國國務院日前根據《香港自治法》發表報告，正式向國際金融機構發出警告，要求不再與包括行政長官林鄭月娥、保安局局長在內等遭到制裁的人士有商業往來。

預料李家超將一併回應相關事宜，《香港01》屆時進行直播。