直播｜李家超會見傳媒　料回應陳同佳案及美國制裁事宜

最後更新日期：
保安局局長李家超今日（16日）出席撲滅罪行委員會，將於會議完結後，下午4時15於政府總部會見傳媒，交代本港罪案數字。
台灣殺人案疑犯陳同佳擬赴台投案未有進展，台灣陸委會強調要由台、港雙方政府談好相關司法互助安排，才處理陳同佳到台入境問題。
美國國務院日前根據《香港自治法》發表報告，正式向國際金融機構發出警告，要求不再與包括行政長官林鄭月娥、保安局局長在內等遭到制裁的人士有商業往來。
預料李家超將一併回應相關事宜，《香港01》屆時進行直播。
保安局局長李家超會見傳媒。（資料圖片）
首8個月劫案增2倍
本港2020年首8個月及2019年同期罪案數字，整體罪案由34,094宗上升至42,526宗，升幅24.7%；暴力罪案由5,484宗上升至6,183宗，升幅12.7%。
各類劫案升勢明顯，由去年首8個月的73宗升至今年同期214宗，升幅193.2%，當中持類似手槍物體勢案大增400%，由1宗升至5宗；金舖或錶行劫案由4宗升至10宗，上升150%。
犯罪被捕人數方面，少年犯（10至15歲）由530人上升至897人，升幅69.2%；青年犯（16至20歲）亦由1,104人增至2,040人，升幅84.8%。