陳同佳案｜李家超：台灣關門拒通緝犯送上門　做法難以置信

台灣殺人案疑犯陳同佳擬赴台投案未有進展，台灣陸委會強調要由台、港雙方政府談好相關司法互助安排，才處理陳同佳入境問題。 保安局局長李家超今日（16日）會見傳媒時，多次批評台方有「政治籌謀」，是製造障礙，現在通緝犯自己送上門，惟台方關上門明顯是無誠意，「相信一般人對台方做法都是難以置信。」李家超重申，港府樂意透過警務互助機制處理。

被問到陳同佳自首安排方排，協助他的聖公會教省秘書長管浩鳴到台灣駐港辦事處代辦簽證被拒。李家超表示，港府多次強調陳已服刑完畢重獲自由，他是香港永久性居民，無可能將陳遞解出境，而陳在台灣的通緝令永久生效，陳亦表明願自首，惟台方因政治因素拒接收，「是製造障礙，突顯台灣有政治籌謀。

陳同佳已經服刑完畢。佢係你同我一樣咁，係有自由的人，佢選擇點做，係佢個人決定，縱然我好希望以合法方式，令事件早日解決，但關鍵喺台方啊嘛，個阻力同障礙喺台方啊嘛。 保安局局長李家超 2020年10月16日

李家超強調，謀殺案在台灣發生，證據在台灣，另陳已為在港的洗黑錢罪行服刑，「陳同佳喺香港無犯法啦。」他指，台方在陳在港服刑完畢後，仍不斷促港府「違法」拘捕陳，「希望台方負責任講出常理的事實」。李家超多次批評台方有「政治籌謀」、不尊重香港。

李家超指，即使是透過台方自稱的單一窗口亦無法聯繫，「相信一般人對台方做法都是難以置信。」他續指，理應無論天涯海角都想緝拿通緝犯，現在通緝犯自己送上門，惟台方關門明顯是無誠意。李家超重申港府立場清晰，任何可行方法都會配合，但必須符合香港法律。他重申，港府樂意按兩地警務互助機制處理，「唔會好似台方作政治考量。

另外，就被內地拘捕的涉嫌潛逃12港人事件，被質疑事發當日飛行服務隊執行警方指示監察他們離開香港水域，李家超表示，一貫原則不會討論執法部門行動，否則會被「居心叵測的人刺探到」。就有指五名港人於7月下旬偷渡到台灣被當地扣留，李家超指，港府已兩次寫信予台方，最後獲回覆無補充。