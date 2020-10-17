新冠肺炎・最新｜新增17宗確診全屬外地輸入　本地個案「歸零」

新冠肺炎疫情反彈，衞生署衞生防護中心公布，截至今日 (17日)零時， 新增17宗確診，至今本港個案累計5,238宗。新增的個案全部曾於潛伏期身處外地，並無本地感染個案。翻查資料，撇除因「浪卡」襲港影響檢測致「零確診」；對上一次出現本地個案「歸零」情況，已是9月26日，當日只有1宗輸入個案。 另外，港鐵發言人指，因應香港賽馬會要求，東鐵綫由明天起（18日），恢復賽馬日提供往來馬場站的列車服務，以配合沙田馬場於賽馬日的最新安排。

新冠肺炎｜今增17輸入個案 11患者印度抵港 隔三周再無本地感染

【14:06】衞生署衞生防護中心公布，截至今日 (17日)零時， 新增17宗確診，至今本港個案增至累計5,238宗。新增的確診個案中，全部17宗曾於潛伏期身處外地，並無本地感染個案，其中11人由印度抵港，2人從印尼到港，其餘4人分別從菲律賓、巴基斯坦、摩洛哥及法國到港。全部患者均無病徵。

翻查資料，撇除因「浪卡」襲港影響檢測，致10月14日「零確診」；對上一次出現本地個案「歸零」情況，已是9月26日，當日只有1宗輸入個案。

【13:44】港鐵發言人指，因應香港賽馬會要求，東鐵綫由明天起（18日），恢復賽馬日提供往來馬場站的列車服務，以配合沙田馬場於賽馬日的最新安排。

流感疫苗荒｜青衣診所半小時派完籌 撲空市民：今年打針好難

【12:54】冬季流感高峰期將到，今年加上新冠肺炎夾擊，流感疫苗一針難求。青衣站卓健醫療中心要求市民排隊取籌，今日（17日）共有15個流感針限額，在開門半小時已額滿。排頭位的市民在8時半到達診所，成功助七旬母親接種流感針。她表示，今年新冠肺炎疫情持續，不希望再拖延打針，故特地預早來排隊。

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新冠肺炎｜油尖旺臨時檢測中心延長開放 有婦人帶發燒子女檢測

【12:31】記者今早10時到油尖旺梁顯利油麻地社區中心視察，在1小時內，約有40餘人接受檢測。有中年婦表示其女就讀學校於上星期曾出現確診個案，而女兒近期又有發燒，擔心之下帶小朋友前來檢測。根據衞生防護中心傳病處主任張竹君過往建議，市民如出現病徵應直接求醫，不應到檢測中心採樣。

新冠肺炎｜酒店房Staycation聚會爆疫 陳肇始籲業界嚴格執行措施

【12:06】對於近日酒店房間聚會有群組感染新冠肺炎，食物及衞生局局長陳肇始今天（17日）在商台節目《政經星期六》上表示，現時限聚令仍生效，酒店自律和嚴格執行措施很重要，政府不可能派員守住每間酒店。她表示，政府當局正在就強制檢測研究法律框架。

【11:14】消息透露，今新增大概17宗確診個案。張竹君醫生昨稱，有逾10宗為輸入個案。

旅遊氣泡｜陳肇始：將探討機場設化驗室 助縮短檢測時間

【11:00】本港和新加坡就「旅遊氣泡」達成原則性協議，到港旅客入境時須做病毒檢測。食物及衞生局局長陳肇始今天（17日）在商台節目《政經星期六》上表示，將探討私營化驗所在機場提供檢測服務，縮短檢測時間，會為旅客出行帶來好處，政府歡迎更多私營化驗所提供相關服務。



另外，她表示，政府當局正和內地商討落實健康碼的條件和時間，本港就控制疫情努力創造條件。

旅遊氣泡｜邱騰華：衞生署機管局正研究為新加坡旅客做快速測試

【09:31】政府日前公布已和新加坡政府就設立「旅遊氣泡」達成原則性協議，商務及經濟發展局局長邱騰華今天（17日）在商台節目上形容，現在本港和新加坡的「旅遊氣泡」做法是務實、安心通道，是一個起步，之後可和其他情況相近的地方落實「旅遊氣泡」。

他又表示，衞生署和機場管理局正在研究為新加坡抵港旅客提供快速測試。

確診大廈食肆｜染疫社工光顧大家樂康姨小廚 港樂樂手到南區豪宅

【00:00】衞生防護中心今晚更新患者潛伏期行蹤表，共有3間新食肆上榜，包括新增個案#5216、即28歲男社工，曾與單車團共12人在沙田新城市廣場大家樂吃飯，以及到土瓜灣中華基督教播導會樂泉堂參加祟拜後，到高山劇場康姨小廚吃午飯。

另外，個案編號#5205，即35歲香港管弦樂團男樂手，中心補充他曾到港威商場的美食廣場「cookedDeli by city’super」，以及南區豪宅深灣9號8座和北京道一號。

昨日總覽：新冠肺炎・10.16｜心理衞生會社工感染源頭不明 曾與8院友踩單車

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▼10月2日起重開處所及放寬措施▼

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