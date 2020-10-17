新冠肺炎・最新｜昨半日增逾10宗初步確診　暫全屬輸入個案

新冠肺炎疫情反彈，衞生署昨天（16日）公布新增7宗確診，6宗為輸入個案，餘下一宗為心理衞生會李鄭屋中途宿舍的社工，感染源頭不明。至今本港個案累計5,221宗。 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生昨天表示，本港有多於10宗初步確診個案，不過暫時都屬輸入個案。

確診大廈食肆｜染疫社工光顧大家樂康姨小廚 港樂樂手到南區豪宅

【00:00】衞生防護中心今晚更新患者潛伏期行蹤表，共有3間新食肆上榜，包括新增個案#5216、即28歲男社工，曾與單車團共12人在沙田新城市廣場大家樂吃飯，以及到土瓜灣中華基督教播導會樂泉堂參加祟拜後，到高山劇場康姨小廚吃午飯。

另外，個案編號#5205，即35歲香港管弦樂團男樂手，中心補充他曾到港威商場的美食廣場「cookedDeli by city’super」，以及南區豪宅深灣9號8座和北京道一號。

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▼10月2日起重開處所及放寬措施▼

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