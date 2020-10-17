新冠肺炎・最新｜消息：今新增大概17宗確診　逾10宗為輸入個案

新冠肺炎疫情反彈，衞生署昨天（16日）公布新增7宗確診，6宗為輸入個案，餘下一宗為心理衞生會李鄭屋中途宿舍的社工，感染源頭不明。至今本港個案累計5,221宗。 消息稱，今日（17日）新增大概17宗確診個案。 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生昨天表示，本港有多於10宗初步確診個案，不過暫時都屬輸入個案。

新冠肺炎｜酒店房Staycation聚會爆疫 陳肇始籲業界嚴格執行措施

【12:06】對於近日酒店房間聚會有群組感染新冠肺炎，食物及衞生局局長陳肇始今天（17日）在商台節目《政經星期六》上表示，現時限聚令仍生效，酒店自律和嚴格執行措施很重要，政府不可能派員守住每間酒店。她表示，政府當局正在就強制檢測研究法律框架。

【11:14】消息透露，今新增大概17宗確診個案。張竹君醫生昨稱，有逾10宗為輸入個案。

旅遊氣泡｜陳肇始：將探討機場設化驗室 助縮短檢測時間

【11:00】本港和新加坡就「旅遊氣泡」達成原則性協議，到港旅客入境時須做病毒檢測。食物及衞生局局長陳肇始今天（17日）在商台節目《政經星期六》上表示，將探討私營化驗所在機場提供檢測服務，縮短檢測時間，會為旅客出行帶來好處，政府歡迎更多私營化驗所提供相關服務。



另外，她表示，政府當局正和內地商討落實健康碼的條件和時間，本港就控制疫情努力創造條件。

旅遊氣泡｜邱騰華：衞生署機管局正研究為新加坡旅客做快速測試

【09:31】政府日前公布已和新加坡政府就設立「旅遊氣泡」達成原則性協議，商務及經濟發展局局長邱騰華今天（17日）在商台節目上形容，現在本港和新加坡的「旅遊氣泡」做法是務實、安心通道，是一個起步，之後可和其他情況相近的地方落實「旅遊氣泡」。

他又表示，衞生署和機場管理局正在研究為新加坡抵港旅客提供快速測試。

確診大廈食肆｜染疫社工光顧大家樂康姨小廚 港樂樂手到南區豪宅

【00:00】衞生防護中心今晚更新患者潛伏期行蹤表，共有3間新食肆上榜，包括新增個案#5216、即28歲男社工，曾與單車團共12人在沙田新城市廣場大家樂吃飯，以及到土瓜灣中華基督教播導會樂泉堂參加祟拜後，到高山劇場康姨小廚吃午飯。

另外，個案編號#5205，即35歲香港管弦樂團男樂手，中心補充他曾到港威商場的美食廣場「cookedDeli by city’super」，以及南區豪宅深灣9號8座和北京道一號。

昨日總覽：新冠肺炎・10.16｜心理衞生會社工感染源頭不明 曾與8院友踩單車

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▼10月2日起重開處所及放寬措施▼

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