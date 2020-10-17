早產B小秋彥離世　父母寄語愛女：來生要將祝福回饋人間

因心臟衰竭需在29周緊急剖腹出生的早產女嬰小秋彥，早前被診斷為腎衰竭，其他多個重要器官亦有衰竭。 小秋彥的父母今晨（17日）在「想歸家的小秋彥」Facebook專頁發文，指小秋彥已「成為小天使」，「帶著祝福離開」。他們對於大眾的祝福表達感謝，令他們能夠有力量和勇氣去告別愛女之餘，亦送上對小秋彥最後的祝福，「帶著她那體貼、勇敢、堅毅和剛強的可愛靈魂，在來生找到一個匹配她崇高意志的強壯身體。」秋彥父母同時寄語小秋彥，要將今生收到的祝福，在來生回饋人間。

小秋彥的父母於今晨六時多發文，憶述於迎接小秋彥到來前，讀到的《賣火柴的小女孩》，雖然故事以悲傷作結，小秋彥的母親當時與仍在肚內的小秋彥說，希望她能夠正面面對日後所有經歷。小秋彥的母親說，故事不時浮現於她的腦海中，集氣時會想起賣火柴女孩亮起的火柴光、當小秋彥情況轉差後，又會想到愛女與小女孩經歷的苦和甜。

她指，小秋彥離世後，父母心裡慢慢感到平安，「因為我們知道彥彥和賣火柴的小女孩一樣，是帶著祝福離開。」他們指，自己仍然很愛小秋彥，「祝福遠在他方的彥彥，帶著她那體貼、勇敢、堅毅和剛強的可愛靈魂，在來生找到一個匹配她崇高意志的強壯身體。」他們又寄語愛女，來生要將收到的祝福，全部回饋人間，更好的服務人群，「我們這次沒有不確定了，絕對相信彥彥一定能做到。」

祝福遠在他方的彥彥，帶著她那體貼、勇敢、堅毅和剛強的可愛靈魂，在來生找到一個匹配她祟高意志的強壯身體。 小秋彥父母

感謝大眾祝福 給予力量和勇氣告別摯愛

面對愛女的離開，他們感恩大眾給予的祝福，令他們有力量和勇氣去與摯愛告別，「內心平安地去經歷和迎接新的將來，這同樣是份奇蹟。」他們又指，「當波瀾的心能定下來，生活能夠回復『如常』，就是最好的結果。」