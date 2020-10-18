新冠肺炎．最新｜今增4宗確診　兩宗與本地個案有關　其餘屬輸入

本港新冠肺炎疫情反覆，衞生署昨（17日）前日新增17宗確診，全屬輸入個案，近三周首次無本地感染個案，累計有5,238宗。昨半日有少於10宗初步確診。

【14:00】衞生署衞生防護中心公布，截至10月18日零時零分，中心正調查四宗新增2019冠狀病毒病確診個案，至今本港個案累計5,242宗；新增的個案當中，兩宗曾於潛伏期身處外地，分別從荷蘭及印度抵港；其餘與本地個案有關連，分別是一名60歲男子以及一名49歲女子。

【13:00】在衛生防護中心早前公布的個案中，一名25歲的確診男子由印度抵港（#5217），按照衞生署規定，他應住在酒店檢疫14日。不過，資料顯示他居住在薄扶林花園6座。

有住在薄扶林花園6座的居民指出，涉事單位屬於印度領事的住宅地方，而第6座有兩個單位都由外國領事入住。另有居民指出，居民之間在WhatsApp曾流傳該名確診者是領事，但至今仍無法證實。《香港01》已就該名確診人士的身份，向衛生署查詢，正等候署方回覆。

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【11:15】消息指，今增大概4宗新型肺炎確診個案，確診數字再次回落至單位數，亦沒有源頭不明個案。

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