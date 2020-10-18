新冠肺炎．最新｜增4確診　青衣華逸酒店明起作等候檢測結果中心

本港新冠肺炎疫情反覆，本港今(18日)增4宗確診個案，未有源頭不明個案；新增個案中，兩宗屬外地輸入，分別屬荷蘭及印度抵港人士，另外兩宗屬本地個案與帝苑及國寶之家有關。此外，衞生署公布，署方由明日（10月19日）起將租用青衣華逸酒店作為等候檢測結果中心，為未能於同日取得檢測結果的入境人士提供住宿以等候檢測結果。

【15:30】醫管局宣布，為配合政府的2020/21防疫注射計劃，將於本週四（10月22日）開始分階段在各公立醫院及門診診所為合資格人士接種季節性流感疫苗及肺炎球菌疫苗。

季節性流感疫苗注射計劃會分兩個階段展開，首階段會為合資格的公立醫院及門診病人接種流感疫苗；而第二階段將於11月2日展開，為65歲或以上居於社區的長者接種疫苗。

現時在專科及普通科門診定期覆診而又符合資格的病人，如覆診日期訂於政府防疫注射計劃期間，可以按原定覆診日期到診所接種疫苗。如果覆診日期在注射計劃期間以外，則可以在這段期間內到所屬診所或致電所屬診所安排接種疫苗。

【14:05】衞生署公布，明日（10月19日）起租用青衣華逸酒店作為等候檢測結果中心，為未能於同日取得檢測結果的入境人士，一般為下午或晚上抵港的乘客，提供住宿以等候檢測結果。

【14:00】衞生署衞生防護中心公布，截至10月18日零時零分，中心正調查四宗新增2019冠狀病毒病確診個案，至今本港個案累計5,242宗；新增的個案當中，兩宗曾於潛伏期身處外地，分別從荷蘭及印度抵港；其餘與本地個案有關連，其中第5240號個案、60歲男病人是帝苑酒店的員工；而第5241號個案、49歲女子是爆疫院舍葵涌國寶之家的員工。

【13:00】在衛生防護中心早前公布的個案中，一名25歲的確診男子由印度抵港（#5217），按照衞生署規定，他應住在酒店檢疫14日。不過，資料顯示他居住在薄扶林花園6座。

有住在薄扶林花園6座的居民指出，涉事單位屬於印度領事的住宅地方，而第6座有兩個單位都由外國領事入住。另有居民指出，居民之間在WhatsApp曾流傳該名確診者是領事，但至今仍無法證實。《香港01》已就該名確診人士的身份，向衛生署查詢，正等候署方回覆。

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【11:15】消息指，今增大概4宗新型肺炎確診個案，確診數字再次回落至單位數，亦沒有源頭不明個案。

最新公布患者住所及潛伏期內到訪大廈名單（10月17日）

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